我是廣告 請繼續往下閱讀

恭喜！今天就恢復清運的地區

▲基隆市2026春節在初四恢復垃圾清運。（圖／基隆市環保局提供）

注意！這幾區今天「還是沒收垃圾」

▲彰化縣全縣各鄉鎮市春節連假垃圾清運公告，初五恢復正常清運。（圖／彰化縣政府新聞處提供）

▲2026 花蓮縣各鄉鎮市春節清運時間表。秀林、卓溪初六才恢復清運垃圾。（圖／花蓮縣環保局提供）

溫馨提醒：初四倒垃圾 3 大心理準備

今天是 2026 年 2 月 20 日（初四），也是全台多數縣市清潔隊結束春節連假、重回崗位的日子。累積了三天的垃圾終於可以送出門了！不過，《NOWNEWS》提醒，包含屏東市、台東市、桃園市在內的部分區域，今天仍維持停收或僅有定點服務。快來對照下表，確認您家門口的垃圾車今天到底回來了沒？多數縣市今日已恢復正常班次，但因垃圾累積量極大，抵達時間可能會稍有延遲。台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市。包含恆春、東港、萬丹、里港等地，今日均已恢復清運。如果您居住在以下地區，今天垃圾車還在休假，請再忍耐一下，別提早將垃圾搬出家門。• 屏東縣：屏東市、潮州鎮（全縣僅這兩區停收至初四，初五才恢復）。台東市（初三、初四僅提供「定點清運」，沿街收運需等初五）。今日（初四）雖有日間加班，但夜間仍停收，初五才恢復正常夜間收運。：統一於初五恢復正常清運。草屯鎮、埔里鎮、水里鄉。秀林鄉、卓溪鄉。由於垃圾量是平常的數倍，垃圾車抵達時間可能比平常晚 30 分鐘至 1 小時，建議使用 App 實時追蹤。過年後的紙箱、瓶罐量極大，若資收車空間不足，可能無法一次載完，請多包涵清潔隊員。瓦斯罐、乾電池、高壓噴霧瓶等，請務必分開交給資收車，千萬別丟進垃圾車斗，以免擠壓引發氣爆。