今天是 2026 年 2 月 20 日（初四），也是全台多數縣市清潔隊結束春節連假、重回崗位的日子。累積了三天的垃圾終於可以送出門了！不過，《NOWNEWS》提醒，包含屏東市、台東市、桃園市在內的部分區域，今天仍維持停收或僅有定點服務。快來對照下表，確認您家門口的垃圾車今天到底回來了沒？
恭喜！今天就恢復清運的地區
多數縣市今日已恢復正常班次，但因垃圾累積量極大，抵達時間可能會稍有延遲。
• 六都： 台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市。
• 基隆、宜蘭、屏東縣（多數鄉鎮）： 包含恆春、東港、萬丹、里港等地，今日均已恢復清運。
注意！這幾區今天「還是沒收垃圾」
如果您居住在以下地區，今天垃圾車還在休假，請再忍耐一下，別提早將垃圾搬出家門。
【再等 1 天：初五 (2/21) 恢復】
• 屏東縣：屏東市、潮州鎮（全縣僅這兩區停收至初四，初五才恢復）。
• 台東縣：台東市（初三、初四僅提供「定點清運」，沿街收運需等初五）。
• 桃園市： 今日（初四）雖有日間加班，但夜間仍停收，初五才恢復正常夜間收運。
• 新竹市、嘉義市、彰化全縣：統一於初五恢復正常清運。
【再等 2 天：初六 (2/22) 恢復】
• 苗栗市。
• 南投縣：草屯鎮、埔里鎮、水里鄉。
• 花蓮縣：秀林鄉、卓溪鄉。
溫馨提醒：初四倒垃圾 3 大心理準備
• 車次大遲到： 由於垃圾量是平常的數倍，垃圾車抵達時間可能比平常晚 30 分鐘至 1 小時，建議使用 App 實時追蹤。
• 資源回收量爆表： 過年後的紙箱、瓶罐量極大，若資收車空間不足，可能無法一次載完，請多包涵清潔隊員。
• 不可投擲違禁品： 瓦斯罐、乾電池、高壓噴霧瓶等，請務必分開交給資收車，千萬別丟進垃圾車斗，以免擠壓引發氣爆。
