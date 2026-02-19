我是廣告 請繼續往下閱讀

▲105歲的鹿港人瑞阿嬤陳林李將自己寫的墨寶「清心淑世、德風佑台」送給賴清德。（圖／讀者提供，2026.02.19）

▲王惠美大年初一就陪副總統蕭美琴到彰化南瑤宮走春。（圖／翻攝彰化市長林世賢臉書，2026.02.19）

總統賴清德今天上午到彰化鹿港天后宮走春發紅包，致詞時2度提到民進黨縣長參選人陳素月，卻3度提到國民黨籍的彰化縣長王惠美，不僅透露早在關稅談判底定前就向她透露「會有好消息」，更稱讚王惠美當立委時認真質詢、8年縣長辛苦打拚出好成績，還請大家給她感謝的掌聲。賴清德與天后宮主委張偉東私交甚篤，已連續3年到鹿港發新春紅包，今（19）日他到天后宮時，105歲人瑞陳林李阿嬤親自將自己寫的墨寶「清心淑世、德風佑台」送給賴清德，賴清德也蹲下來向坐在輪椅的她表達感謝。鹿港同時是縣長王惠美的本命區，賴清德致詞時，提到彰化不僅工商業發達，農業更是重要。他細數台美關稅底定後對彰化產業的幫助，並透露之前和王惠美聊天時就告訴她「現在雖然還不能公布，但請放心」，政府一定會站在國家利益、產業利益，糧食安全、國民健康的前提去談判，更不會放棄農業利益。賴清德說，如今談判結果出來了，稻米、雞肉等數十項農產品進口關稅沒調降，且比日韓的待遇還好，彰化的芭樂等農產品出口美國更是零關稅。他要感謝百工百業奠下深厚基石，才有實力與美談判。賴清德一邊勾勒未來美景，一邊請人民繼續支持政府與國家。說著說著，他表示自己身為總統，很感謝縣長王惠美過去8年對彰化縣的打拚與付出，不忘強調「雖然我們是不同黨派」，他當行政院長時王惠美當立委，質詢都站在彰化縣的立場、準備得非常周到，她當縣長很辛苦，也展現出很好的成績，最後向現場民眾說「讓我們用掌聲向縣長表達感謝好不好」。賴清德長達10分鐘的致詞，提到王惠美3次，比下屆民進黨縣長候選人陳素月的2次還多。王惠美不僅今天全程參與賴清德的鹿港走春活動，大年初一副總統蕭美琴到彰化南瑤宮發放小紅包時，她也以地主身分親自到現場，是中部地區少數會參與正副總統走春活動的縣市長。