春節連假天氣一次看！中央氣象署表示，今（19）日初三清晨仍受大陸冷氣團影響，早晚溫差大，但白天起各地逐漸回溫，中南部地區高溫逼近30度，東半部地區、西半部山區仍有零星短暫雨。初四受到東北季風影響，大台北、東半部水氣增加，初五（21日）至開工日（23日）保持晴朗天氣型態，但下週二（24日）另一波東北季風迎來，北部、東北部氣溫再降。

初三天氣：初三清晨仍冷溫差大！白天回暖熱飆30度高溫

根據中央氣象署表示，初三清晨仍受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起冷空氣減弱、各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。降雨方面，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。

初三氣溫方面，預測宜蘭及花蓮高溫約19至20度，台南以北及台東21至24度，高屏24至26度，南部高溫有機會逼近30度，新竹以南日夜溫差大，請適時調整衣物。

▲初三白天起全台氣溫逐漸回暖，宜蘭及花蓮高溫約19至20度，台南以北及台東21至24度，高屏24至26度，南部高溫有機會逼近30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及金門、澎湖
橘色：中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級

初四天氣：初四大台北、東部變天

初四各地氣溫早晚仍涼，中南部日夜溫差大。降雨方面，水氣稍增多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲初四（20日）水氣稍微增多，大台北、東半部有局部下雨機會，初五（21日）至下週一開工日（23日）持續好天氣，下周二（24日）將有另一波冷空氣南下。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：初五暖到開工日！下週二迎東北季風轉濕

初五（21日）至開工日（23日）各地水氣減少，大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區有零星短暫陣雨。

初五至開工日各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大，低溫方面，台灣各地及澎湖、金門落在17至21度，馬祖13度；高溫方面，花東預估24至26度，北部及宜蘭25至28度，中南部27至30度，澎湖23至25度，金門22至24度，馬祖16至17度。

下週二（24日）東北季風稍增強，北部及宜蘭氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲。

▲一圖看完春節連假天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

