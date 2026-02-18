2026年大年初三（2月19日）要幹嘛？初三習俗是傳說中的「赤狗日」，最適合「初三睡到飽」養足精神。除了大家都好奇的大年初三禁忌，例如初三洗衣服會不會沖犯？初三可以剪指甲嗎？初三開運撇步是不出門、睡飽飽，雖然習俗建議少出門，但透過初三貼圖、大年初三早安圖，搭配充滿喜氣的初三吉祥話，依然能將心意傳達給親友，本篇懶人包帶你一次看懂。
2026大年初三開運：睡到飽藏氣法
俗話說「初三睡到飽」。從命理角度看，初三是赤狗日，赤字帶火，容易與人發生爭執口角，加上2026年本就是火旺之年，初三更需避開鋒芒。
過年前幾天已消費許多體力，初三最佳開運法是「不出門、早入睡」，睡前在床頭櫃放一杯乾淨的清水（不加蓋），在命理上代表「水火既濟」，以水的沉穩制約午火的衝動。睡眠是最好的養氣方式，能修補前兩天消耗的體力。初四起床後將水倒入植物盆栽，將晦氣轉化為生機，保全年的情緒穩定。
2026大年初三習俗：「赤狗日」不吉、宜在家耍廢
2026年大年初三（2月19日）又稱「赤狗日」，被視為春節中最不吉利的一天。命理專家楊登嵙指出，「赤狗」象徵熛怒之神，這天容易招致口舌是非、爭執，因此民間有「初一早、初二早、初三睡到飽」的俗諺，建議大家初三避免外出拜年，留在家中自然醒、好好休息。
另一重要習俗是「老鼠娶親」，相傳初三晚上是老鼠辦喜事的大日子，民眾應早點熄燈睡覺。初三這天低調耍廢，主要是為了新年後的順遂鋪路，讓身心好好調養。
2026大年初三禁忌：少出門、早點睡、睡到飽
命理專家小孟老師提醒，過年大年初三流傳6大禁忌，多與「赤狗日」與「老鼠娶親」的民俗觀念相關，重點在於避是非、少紛擾。
一、避免外出拜年
相傳初三是赤狗現身之日，象徵怒氣與衝突，這天走春拜年，容易引發口角或不愉快的事情，因此多建議待在家中休息。
二、晚上不宜點燈
民俗認為初三夜是「老鼠娶親」，不開燈象徵不打擾鼠神，也有人會在廚房準備米、鹽或甜食，寓意請老鼠吃飽，避免帶來困擾。
三、不建議夫妻行房
初三被視為年節中最疲累的一天，加上忌諱干擾老鼠娶親，傳統說法認為應避免行房，以免影響夫妻和諧。
四、少吃米食
因老鼠以五穀為食，民間流傳初三應避免與老鼠「搶食」，米飯類可適量減少。
五、戶外灑米粒
在戶外灑些米，象徵與老鼠分享財氣，有「鼠來寶」的吉祥寓意。
六、初三睡到飽
俗諺說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，睡晚一點被認為可避開赤狗日的是非，讓新年更平順。
大年初三不能做什麼？「熱門QA」快速解答
Q1：初三送窮是什麼意思？
「送窮」指的是把過去一年的霉運、貧氣送走，迎接新一年的好運。民間也稱初三為「赤狗日」，情緒容易起波折，因此透過簡單整理環境、避免爭吵，象徵告別不順、重新開始。
Q2：初三要幹嘛？
初三多半安排在家休息、陪伴家人，或進行輕鬆的走春行程，不少人會選擇拜拜、整理心情，避免密集拜年，讓年節節奏慢下來。
Q3：初三可以剪指甲嗎？
傳統上初三仍屬過年期間，部分長輩認為剪指甲象徵剪掉福氣，較為忌諱。若在意習俗，建議等到初五後再修剪。
Q4：初三可以洗衣服嗎？
多數說法認為初一、初二避免洗衣，初三開始已較為寬鬆，可視實際需要洗衣；是否忌諱，依家庭觀念而定。
Q5：初三要睡到飽嗎？
民間有「初三睏甲飽」的說法，代表前幾天忙完拜年後，好好休息、養足精神，象徵新的一年元氣滿滿，並非禁忌。
Q6：初三可以倒垃圾嗎？
部分習俗認為初三開始可倒垃圾、清理家中雜物，象徵送走晦氣；但也有家庭會等到初五「送窮日」再大清理，可依家中習慣調整。
Q7：初三可以掃地嗎？
相較初一、初二，初三對掃地的忌諱較少，多數人會輕掃、不往外掃，象徵把霉運送走，而不是把財運掃出門。
Q：大年初三可以洗澡嗎？
多數說法認為初三洗澡並無大忌，不要太晚洗、避免泡澡太久，以免被解讀為把好運洗掉。若家中長輩較在意習俗，簡單沖洗即可，保持身體清爽又不踩禁忌。
2026大年初三早安圖、初三貼圖：限時免費
大年初三（2月19日）適逢「赤狗日」，傳統習俗建議少出門以避開口舌是非。雖然不宜走春拜年，但祝福不能斷！LINE應景推出馬年限時免費貼圖，趁著這天在家休養生息，一鍵下載可愛貼圖，不用面對面也能與親友分享好運。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE貼圖30組免費下載！2026最新「拜年貼圖」
2026大年初三吉祥話祝福語
- 初三報平安，好運一路來
- 初三送祝福，福氣滿滿到
- 初三好心情，順順過一年
- 初三迎喜氣，平安又如意
- 初三開好運，財氣跟著走
- 新春大吉，天天好運氣
- 馬年行大運，事事都順心
- 天天好心情，年年都順利
- 福氣臨門，健康又平安
- 財運旺旺來，好事接連到
- 天天好日子，天天笑開懷
- 平安喜樂在，幸福不缺席
- 好運不打烊，喜事連連來
- 新年好兆頭，萬事都如意
- 闔家平安，福氣一整年
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
