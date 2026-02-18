我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德、市長黃偉哲、立委陳亭妃今（18）日大年初二等人一早來到台南祀典武廟拜年發紅包。不料，在陳亭妃致詞時發生意外插曲，武廟主委林培火突然臉色蒼白，忍不住嘔吐，波及到站在旁邊的賴清德，嚇壞在場眾人。林培火事後表示，家裡近日有人感染諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就沒事了。賴清德穿著紅色「Team Taiwan」帽T，第一站抵達台南祀典武廟，賴清德致詞時表示，大年初二到台南參拜，心情就像「回娘家」一樣親切溫暖，也特別向市民朋友拜年，祝福大家新春如意。沒想到換陳亭妃致詞時，林培火突然身體不適，趕緊舉起右手摀住嘴巴，但仍擋不住嘔吐物直接噴濺出來，不小心波及到站在右邊的賴總統。林培火臉色蒼白，跑到後方狂吐，但賴清德第一時間不是清理自己，而是趕緊上前關心他的狀況。還好活動現場，台南市立安南醫院院長林聖哲也在場，火速與賴總統一起緊急處置。事後，賴清德表示，林院長在場幫忙簡單處理，主委目前意識清醒，雖然血壓稍微偏高，但可能是身體不適加上緊張所致，目前情況已算穩定。突然在總統面前爆吐，林培火解釋，因為最近兒子和媳婦感染諾羅病毒，他自己也被傳染，但吐一吐就沒事了。好在主委身體不適時，身旁有賴總統和林院長在場，趕緊處置，讓他儘速就醫。賴清德祈願神明庇佑在新的一年台灣四時無災、八節有慶，國泰民安、社會祥和。賴清德也提到，在關稅談判等國際經貿布局上，台灣持續取得正面進展，已逐步在國際舞台站穩腳步，他有信心帶領國家迎向新的大時代，為國人創造更好的未來。