中央氣象署表示，今（18）日初二回娘家注意，東北季風持續影響，上午桃園以北、東半部仍有零星降雨，清晨低溫下探13度，初三冷空氣減弱，水氣減少、氣溫回升，不過初四水氣又稍增多，周五至開工日回到穩定的天氣型態。
初二天氣：初二北台灣有雨！清晨低溫探13度
氣象署表示，初二東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區亦有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。
清晨台南以北、宜花低溫13度至16度，白天高溫只有20度左右，不過中南部高溫可以達到22度以上。
今天空氣品質
良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及金門、澎湖
橘色：中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級
初三天氣：冷空氣減弱！氣溫回升、各地多雲到晴
初三東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼，要留意日夜溫差；各地大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭地區有零星短暫雨。
初四至開工日天氣：初四水氣增多！初五起好天氣
初四水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
初五至開工日（21日至23日）各地早晚仍涼，清晨夜晚低溫仍落在16度至18度，日夜溫差大。白天為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。下周日各地高溫回到24度以上，感受上為溫暖、舒適的天氣型態。
資料來源：中央氣象署
