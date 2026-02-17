我是廣告 請繼續往下閱讀

過年禁忌1：初一、初二可以洗衣服嗎？

習俗建議：忍到初三再洗

▲2026赤兔年拜拜最強攻略！從年前「送神清屯」、除夕圍爐祭祖，到年初四「接神」、初五「迎財神開工」，關鍵日期與重點儀式一次收錄。趕快長按儲存這張行事曆，跟著拜就不怕錯失好運！（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）

過年禁忌2：除夕、初一可以洗頭、洗澡嗎？

習俗建議：除夕夜子時（23:00）前完成盥洗／或避開初一早上時段

2026馬年過年「五大破財地雷」不要踩！

迎接2026丙午馬年（火馬年），大家都想知道「初一可以洗衣服嗎？」，過年洗頭、洗澡也有禁忌，當心把好運、財運都沖掉，《NOWNEWS今日新聞》最新整理2026開運指南，留意生活壞習慣小心踩到5大破財地雷。根據民間傳說，。為了表達對水神的尊敬，這兩天盡量不要讓水放流，因此傳統上忌諱在這兩天洗衣服。◾️洗衣會將財氣與運氣一併「洗掉」，且排放髒水恐褻瀆水神。◾️若家中有嬰兒或弄髒衣物必須清洗，建議「只洗髒污處」或「使用洗衣機洗不曝曬」，盡量保持低調；但最好的做法還是將換洗衣物暫時擱置，待「初三（送窮日）」再一次清洗。新年第一天，「初一洗頭」是許多人的大忌，原因在於諧音與氣場。◾️由於「髮」字與發財的「發」字同諧音。初一洗頭，被視為將新年剛來到的財運「洗掉」。◾️傳統認為初一早上洗澡會洗掉身上的「喜氣」與「財氣」。◾️建議大家在除夕夜晚上 11 點（子時）之前，完成洗澡、洗頭的程序，象徵洗去過去一年的霉氣，清爽迎接新年好運福氣。若初一真的非洗不可，則建議避開早上時段、可選擇中午過後或在晚上進行，提醒以快速清洗、不久留水氣為主，避免大洗特洗。大年初一被視為新年的第一天，象徵著全新的開始。民俗專家提醒，；而傳說初一、初二是水神的生日，除了初一洗沐禁忌，2026丙午馬年屬「火」，氣場較為奔放躁動，提醒5點生活禁忌更需注意，以免火氣太大燒掉好運與財運：初一忌諱叫人起床，意味著「被叫的人」整年都會被人催促做事；也不宜午睡，甚至有「初一午睡會懶整年」的說法。建議可以搖醒對方或喊綽號即可。初一早餐建議吃乾飯，象徵家裡豐衣足食；吃稀飯有貧窮清苦之意。且除非生病，否則初一盡量不吃藥（慢性病患除外），以免影響健康運。初一的灰塵被視為財氣，建議初一不要掃地，以免把家中財氣掃出門。 萬一真的不小心打破物品，可念「歲歲（碎碎）平安」，並用紅紙包起碎片；若真要掃地，記得「由外往內掃」；垃圾則建議先打包放在家中角落，待初五「送窮」時再丟棄。俗話常說，初一動刀、剪針線，運勢容易被「剪斷」，運勢縫縫補補也易有口舌是非。過年期間借錢、討債或被討債，雙方接下來一年的財運都會受損，避免財產外流，建議過了元宵再說。