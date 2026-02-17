2026農曆春節，民眾趁年假連休9天走春，想知道星巴克過年有開嗎？星巴克「2026春節營業時間」全台門市查詢看這篇，本文整理最新「新春接喜卡」優惠活動，哪裡喝得到「買一送一」好友分享、第二杯半價咖啡優惠，還有划算「禮盒7折、續杯5折」都幫大家準備好，不參與好友分享活動的星巴克門市名單也可一篇看懂。CAMA CAFE表示，咖啡藝生活「2杯88折」西班牙拿鐵優惠。
星巴克：「2026春節營業時間」全台門市查詢！
農曆春節走春，想知道過年星巴克全台門市「2026春節營業時間」，可連結至「星巴克官網」查詢鄰近門市，或輸入門市名稱、地點搜尋，還可以行動預點、紙本飲料券、循環杯租借等服務項目的篩選條件，來鎖定想去的門市。
提醒大家，找到欲前往的門市後，可透過門市名稱右側的「圈圈i」符號，按下就會該門市地址、電話、營業時間等資訊。
星巴克表示，門市於連假期間營業時間或有異動，敬請消費者可先行電洽門市詢問，或網站查詢。
星巴克買一送一！「新春接喜卡」過年優惠 禮盒7折、續杯5折
過年星巴克推出「馬歲喜臨門 喜迎好年好福氣」活動，2月14日（六）至2月22日（日），活動期間單筆消費滿380元，即可獲得「新春接喜卡」1張，抽獎「買一送一」好友分享優惠、第二杯半價加碼（可累贈，滿380元獲得1張、滿760元獲得2張，以此類推）。
提醒大家，接喜卡兌換期間：2026年2月24日（二）至3月13日（五）。2026年2月27日（五）至3月1日（日）、3月7日（六）至3月8日（日），恕不提供接喜卡兌換使用。本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，可累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
星巴克內用飲料續杯5折優惠！星巴克門市消費、行動預點皆適用，憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料「續杯5折」優惠乙次。
提醒大家，續杯定義為同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以五折優惠點購不同飲料；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；續杯優惠僅限原消費門市使用，請出示當天於原門市交易之發票憑證方可享有此優惠，逾期無效。
走春拜訪親戚還沒買伴手禮嗎？星巴克即日起至3月10日（二）指定禮盒「單件7折」；星巴克春節禮盒「兩件88折」優惠活動，即日起至2月22日（日），任選2件（含以上）88折優惠。
星巴克好友分享活動「不參與門市名單」
提醒民眾注意，星巴克好友分享活動不適用門市如下：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。
CAMA CAFE：「2杯88折」西班牙拿鐵優惠！
CAMA CAFE表示，咖啡藝生活檔期新品聯名永恆畢卡索展，即日起至2月28日，會員領券爽喝「2杯88折」，爽喝西班牙拿鐵、青夢燕麥歐蕾咖啡優惠。
2026全台CAMA CAFE春節營業時間（點此看）
資料來源：星巴克、CAMA CAFE
