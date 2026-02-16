威力彩除夕開獎囉！上期威力彩頭獎飆到13.5億，最終在年前開出2注，2位幸運兒每人可得6.77億元，不過別氣餒！最新一期的威力彩第115000014期將在今（16）日開出，保證頭獎2億元，還比大樂透頭獎1.2億元更高，《NOWNEWS》將在本文即時更新2月16日除夕夜威力彩最新開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，看看財神爺找上的是不是你！
🟡2月12日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000014期）
威力彩：晚間20時30分即時更新
今彩539：晚間20時30分即時更新
39樂合彩：晚間20時30分即時更新
3星彩：晚間20時30分即時更新
4星彩：晚間20時30分即時更新
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩開獎時間、中獎規則、玩法一次看
威力彩為雙區選號型樂透，投注時需先在第1區01至38號中挑選6個號碼，再從第2區01至08號中選出1個號碼，組成「6+1」的投注組合，每注售價100元。跟大樂透一樣都是晚間8時截止投注，晚間8時30分開始直播開獎。
開獎流程則是先由第1區38顆號碼中隨機開出6碼，再從第2區8顆號碼中抽出1碼，合計7碼即為當期中獎號碼。若兩區號碼全數命中，就能抱走頭獎2億元；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，獎金同樣可觀，但與頭獎金額仍有明顯落差。
威力彩聰明包牌法3種！800元、5600元一次看
威力彩包牌意思是指將威力彩數字組合一次購買多組，除了提高中獎率之外，也防止跟大獎擦身而過的機會。其中800元包牌法有2種，第一種是「第一區選6個號碼固定不變」，搭配「第二區01至08」，總計8注；第二種是「第一區號碼不固定」，搭配「第二區01至08」，同樣總計8注。
另外還有5600元包牌法，綜合800元包牌法2種的全面覆蓋型投注方法，會把「第一區38顆號碼隨機分成7組」，接著每一組都搭配「第二區01至08」，變成7X8等於56組號碼，適合親友共同集資，往往在高額頭獎時，就會有勇者集資購買。
