▲安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）領軍的「美國星光隊」在決賽以47：21大勝「美國條紋隊」，奪得本屆全明星賽優勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲聯盟明星賽今年減少了過往被視為「馬戲團化」的演藝演出與冗長介紹，將焦點全面轉回籃球場上的對決。（圖／美聯社／達志影像）

第75屆NBA全明星正賽今日於洛杉磯快艇隊主場Intuit Dome圓滿落幕。本屆賽事拋棄了過往飽受詬病的傳統對抗模式，改採全新的「錦標賽制」大獲成功。在緊張的12分鐘短時賽中，球星們展現了多年未見的競爭強度。美記Marshall Green賽後盛讚：「感謝亞當·蕭華（Adam Silver），他改賽制的創舉功不可沒，這是近年來最精彩的全明星賽！」在分組賽中，由老將組成的「美國條紋隊」以48：45險勝「世界隊」。快艇隊主場球星雷納德（Kawhi Leonard）打滿12分鐘，以驚人的13投11中（包含三分球7中6）爆砍31分3籃板2搶斷，展現恐怖的得分效率。然而，最終的冠軍決賽則由年輕勢力接管。由安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）領軍的「美國星光隊」在決賽以47：21大勝「美國條紋隊」，奪得本屆全明星賽優勝。愛德華茲憑藉三場比賽共得到32分、21投13中的高效表現，正式榮膺本屆全明星賽MVP。針對本屆賽事的成功，聯盟主席蕭華（Adam Silver）及其團隊的「重製」計畫具備以下三大關鍵成功因素：本次改為每場12分鐘的迷你錦標賽，短時間的賽程讓每場比賽都維持高度膠著。從巴恩斯（Scottie Barnes）在延長賽的致勝球，到福克斯（De'Aaron Fox）的壓哨絕殺，四場比賽中有三場戰至最後一刻，成功營造出季後賽般的窒息感。本屆球星不再「出工不出力」。即便已41歲高齡，詹姆斯（LeBron James）在場上的跑動與對抗強度如同正式季後賽，文班亞馬（Victor Wembanyama）更送出多次精彩封阻。新一代領軍人物如愛德華茲展現了強烈的奪位決心，這種「真刀真槍」的對抗是自2020年以來首見。聯盟今年減少了過往被視為「馬戲團化」的演藝演出與冗長介紹，將焦點全面轉回籃球場上的對決。即便在奧運轉播排擠導致開賽時間提前的情況下，純粹的高水準技術展現仍成功留住觀眾，向外界證明「最強球員的對抗」才是全明星賽唯一的賣點。儘管部分球星如杜蘭特、庫里因傷缺陣，且約基奇（Nikola Jokic）與東契奇（Luka Doncic）僅上場有限時間，但本屆賽事的觀賞性已創下新高。隨著美國星光隊奪冠，象徵著NBA正式進入世代交替的新紀元。球評一致認為，這種具備強大競爭誘因的賽制應在2027年繼續沿用。