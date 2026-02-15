我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA全明星灌籃大賽於週六落下帷幕，雖然邁阿密熱火隊前鋒強森（Keshad Johnson）最終捧起獎盃，但平庸的賽事內容引發外界強烈批評。曾奪下三屆冠軍、今年選擇缺席的G League扣將麥克朗（Mac McClung），在賽後透過其團隊曝光了「如果參賽」預定表演的4個動作影片。畫面一出，其難度與創意遠超昨日賽場表現，再度掀起全球球迷熱議。在麥克朗曝光的影片中，他展現了極致的滯空能力與肢體協調性。其中最具震撼力的動作包括：腳尖碰球空中接力：麥克朗利用極高的彈跳，在空間用腳尖觸碰到籃球，隨即完成爆扣；胯下接球反身背扣：這是一個極需節奏感的動作，傳球者在麥克朗還在空中時、將球從他雙腿間穿過後，後者立刻接球並於落地前完成反身背扣。這些動作的完成度與視覺衝擊力，讓美媒直言：「這才是球迷真正想看的灌籃大賽。」相較之下，奪冠的強森本季場均僅出賽7.6分鐘，其奪冠動作被評為「尚可到不錯」，但顯然缺乏麥克朗那種讓人屏息的藝術感。現年27歲的麥克朗此前已完成史無前例的三連霸。他在受訪時提到，今年決定不參加是基於「多種原因」。據悉，其中一個主因是聯盟反應若麥克朗參賽，其他球員參與意願會大幅降低。為了讓更多新人有發揮空間，他選擇退出。然而，諷刺的是，在少了麥克朗、拉文(Zach LaVine)與戈登(Aaron Gordon)等頂尖扣將後，灌籃大賽再度陷入「角色球員角色扮演」的窘境。《Yahoo Sports》評論指出，灌籃大賽在過去10年中不斷在「枯燥」與「精彩」間擺盪。當有麥克朗這類能挑戰物理極限的選手時，賽事便充滿魔力；但若僅剩下一群相對無名的球員在場上跳舞或模仿過往動作，觀眾便會開始質疑這項活動的價值。麥克朗在賽後發布更優質的影片，無疑是對本屆賽事的一大諷刺，也讓球迷更加期待他能在2027年回歸救火。