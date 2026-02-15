今天是 2026 年 2 月 15 日小年夜，適逢週日例行停收日，許多正在進行大掃除最後衝刺的民眾都在問：「今天到底有沒有垃圾車？」答案是：有的！ 今年全台六都與新竹市、嘉義市展現高度誠意，打破週日停收慣例，祭出「加班收運」的隱藏版福利。
如果您家裡還有清不完的廢棄物，千萬別因為今天是週日就放棄。這可能是除夕大塞車前，最後一次能「從容」倒垃圾的機會。
📍 2/15 小年夜（週日）各市收運細節速查
今年最特別的地方在於，多數地區維持「原時段（晚間）」收運，這與明天除夕（2/16）全面改為「日間收運」完全不同。
1. 維持「晚間原時段」：北北桃三都
這三區的市民不需要提早起床，按平常週日的習慣即可。
• 台北市、新北市：維持正常收運（按原週日時段），多為晚間清運。
• 桃園市：全市（除復興區）加班收運，且官方明確公告「依原時段收運」，民眾不必特地提早出門。
2. 加開「沿街／白天」服務：台中、嘉義、新竹市
• 台中市：全市特別「增加沿街收運」，垃圾車將依照平常路線巡迴，資源回收也同步收運。
• 新竹市：同樣打破週日停收慣例，特別依「週一」路線加班收運。
• 嘉義市：提供上午及下午各 1 次加班收運服務，讓市民全天都能彈性清理。
3. 彈性調整：台南、高雄
台南市、高雄市：採各區彈性調整，多數行政區皆有加班清運，建議民眾先洽詢在地清潔隊或透過 App 查詢最新動態。
💡 溫馨提醒：為什麼今天倒垃圾「CP值最高」？
• 時段不位移： 相比明天除夕（2/16）全台都會改成白天收運，今天小年夜多數地區維持晚上收，您的作息不需要為了垃圾車而大幅更動。
• 避開除夕人潮： 除夕當天全台停收前的壓力最大，垃圾車常因爆量而延遲。今天提早清空，明天除夕夜才能安心圍爐。
• App 追蹤最保險： 雖然有加班，但具體抵達時間可能因垃圾量多而微調。建議下載「樂圾通」或「臺中垃圾清運大車隊」等官方 App，即時監控垃圾車位置。
👉 想看 22 縣市完整清運圖表？ 點此回顧：【2026過年垃圾車懶人包】全台22縣市時間、大家具回收、停收天數一次看
