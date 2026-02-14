2月14日西洋情人節快樂（Happy Valentine's Day）！根據星巴克官網，今全台門市「買一送一」咖啡優惠，開喝那堤雙杯組、大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待；還有「第二杯半價」foodpanda外送優惠免出門。茶湯會表示，浪漫草莓翡翠珍珠奶綠、草莓四季春拿鐵「2杯88折」手搖飲料優惠。
星巴克：全台門市「買一送一」情人節咖啡優惠！第二杯半價外送優惠
今2月14日（六）是西洋情人節！星巴克三大優惠一次看：
◾️買一送一情人節優惠！星巴克表示，今星禮程會員使用星送禮，全台門市購買大杯那堤雙杯組、大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待（二杯限一次領取）。
◾️消費1314元送玫瑰花！一日限定玫瑰花滿額贈活動，2月14日單筆消費金額滿1314元，還可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。
提醒大家，本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數，星星可累計；電子票券核銷後恕無法退換貨；本活動不適於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用。
◾️第二杯半價foodpanda外送優惠！即日起至2月23日（一）星福臨門活動期間，foodpanda點購大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享「第二杯半價」外送咖啡優惠。
茶湯會：草莓系列「2杯88折」手搖飲料優惠！
情人節2月14日，購買茶湯會草莓系列，草莓翡翠珍珠奶綠、草莓四季春拿鐵「任2杯享88折」組合優惠！
提醒大家，組合優惠每人限購2組，外送、外送平台、點餐平台恕不適用；活動僅限街邊門市使用，百貨、商場及車站等門市不適用；此活動不與其他優惠折扣並用，可使用會員卡累兌點；活動品項依各店現場供應為主。
資料來源：星巴克官網、foodpanda、茶湯會
