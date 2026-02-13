我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩年前意外開出2注頭獎均分！中獎彩券行遭爆「永久歇業」

「台彩是不是劇本沒寫好？開出威力彩頭獎的福泰彩券行Google是永久歇業欸」、「頭獎竟然在年前開出真的很意外....去查了開出的彩券行，新北板橋的福泰彩券行永久歇業是怎麼回事啊？」

▲威力彩開出頭獎13.5億的彩券行其中一間是板橋的「福泰彩券行」，不少人查詢發現Google地標寫「永久歇業」，頭獎真實性又遭到質疑。（圖/Google地標）

威力彩開出頭獎彩券行半夜直擊！在地人證實：偶爾去買、沒有停業

發現Google上面的地址真的有這間「福泰彩券行」，而且開出頭獎放鞭炮慶祝的殘骸都還在店門口沒收。

▲開出威力彩頭獎的彩券行就是這間「福泰彩券行」，記者深夜委託板橋區友人現場直擊，門口甚至還有慶祝開出頭獎放鞭炮的殘骸。（圖/讀者授權提供）

絕對是一間真實存在，而且有在營業的彩券行。

威力彩頭獎彩券行沒有停業！公司登記換負責人「半夜改回已打烊」

過去成立時負責人的姓名是「陳惠美」，已經歇業；然而最新的負責人是「陳姿曼」，則是核准成立且營業中

▲板橋區的「福泰彩券行」有換過負責人，統一編號雖然不同，但是登記的營業地址都是「新北市板橋區懷翠里民治街105號」。（圖/台灣公司網官網）

非常有可能是在交接過程當中，先將Google地標改為停業，後續卻忘記改回來

店家已經把Google地標改回「已打烊」，而不再是「永久停業」，實際開業時間為上午9時