威力彩第115000013期昨（12）日晚間開獎，頭獎13.5億元有2注中獎，每注可以分得6.77億元，開出頭獎的彩券行分別是新竹東區「金元寶彩券行」以及新北板橋「福泰彩券行」。然而年前開出頭獎讓許多人跌破眼鏡外，其中「福泰彩券行」被發現Google上顯示「永久歇業」，頭獎造假話題又引爆。《NOWNEWS》記者為查證，深夜立刻委託板橋區友人前往現場直擊，發現該地址真的有一間彩券行，甚至中頭獎慶祝的鞭炮都還在地上沒收，證實是真的有這間福泰彩券行。
威力彩年前意外開出2注頭獎均分！中獎彩券行遭爆「永久歇業」
在威力彩頭獎於8時30分開出之後，台彩在晚間10點公布派彩結果，頭獎13.5億元的獎號開出2注，每注可得6.77億元，中獎彩券行分別位於新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」以及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」。
不過許多網友在社群平台「Threads」上不滿發文表示「台彩是不是劇本沒寫好？開出威力彩頭獎的福泰彩券行Google是永久歇業欸」、「頭獎竟然在年前開出真的很意外....去查了開出的彩券行，新北板橋的福泰彩券行永久歇業是怎麼回事啊？」、「坐等台彩解釋，威力彩頭獎其中一間福泰彩券行根本永久歇業，是不是劇本寫錯家？」
威力彩開出頭獎彩券行半夜直擊！在地人證實：偶爾去買、沒有停業
《NOWNEWS》記者看到貼文後，實際查證Google發現，位於新北板橋「福泰彩券行」確實顯示「永久停業」的字樣，不過在午夜時突然又改成「已打烊」，於是直接致電請板橋區友人到現場查看，發現Google上面的地址真的有這間「福泰彩券行」，而且開出頭獎放鞭炮慶祝的殘骸都還在店門口沒收。
記者也詢問板橋在地人，林先生表示，這間「福泰彩券行」一直都有營業，只是不清楚為何Google地標會顯示「永久停業」，自己偶爾下班會經過民治街買晚餐時，也有順手在這間買過大樂透或其他彩券，絕對是一間真實存在，而且有在營業的彩券行。
威力彩頭獎彩券行沒有停業！公司登記換負責人「半夜改回已打烊」
記者又近一步從財政部「營業人統一編號查詢專區」、「台灣公司網」得知，原來這間福泰彩券行換過負責人，過去成立時負責人的姓名是「陳惠美」，已經歇業；然而最新的負責人是「陳姿曼」，則是核准成立且營業中，統一編號雖然不同，但是登記的營業地址都是「新北市板橋區懷翠里民治街105號」。
非常有可能是在交接過程當中，先將Google地標改為停業，後續卻忘記改回來，如今幸運開出威力彩13.5億頭獎，獲得全台彩迷廣大關注之後，店家才發現自己未修改Google地標的狀態。記者實際在半夜2時查看，店家已經把Google地標改回「已打烊」，而不再是「永久停業」，實際開業時間為上午9時，網友討論不過是一場烏龍。
資料來源：財政部官網、台灣公司網、台彩官網
《NOWNEWS》記者看到貼文後，實際查證Google發現，位於新北板橋「福泰彩券行」確實顯示「永久停業」的字樣，不過在午夜時突然又改成「已打烊」，於是直接致電請板橋區友人到現場查看，發現Google上面的地址真的有這間「福泰彩券行」，而且開出頭獎放鞭炮慶祝的殘骸都還在店門口沒收。
威力彩頭獎彩券行沒有停業！公司登記換負責人「半夜改回已打烊」
