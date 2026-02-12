台灣民眾買車選擇眾多，許多人預算有限的情況下，都會傾向便宜又大碗的國產車，今年1月汽車銷售成績出爐，國產車佔比依舊達到6成之多。然而過往國產車總是被Toyota、Honda兩大品牌獨佔銷售排行，不過Ford在去年推出全新的中型休旅車款式「Territory」之後，才剛上市兩個月就接連開出紅盤，不少汽車專家都看好Ford Territory的潛力，非常有機會扭轉今年國產車市場的排名。
根據《U-Car》報導，國產車Ford Territory在2025年12月推出之後，銷售就達到將近千輛，接著在今年首個月就繳出1333輛的領牌表現，一口氣直接空降國產市場第3名的位置，雖然跟第4名的Toyota Yaris Cross只有100多輛的差距，但是福特六和產品賣破千輛的車款已經許久未見， 不難理解2026年福特六和對於Ford Territory的表現寄與厚望。
至於2026年1月國產車銷售完整排名，冠軍「Toyota Corolla Cross（4604台）」、亞軍「CMC J Space（1586台）」、季軍「Ford Territory（1333台）」、「Toyota Yaris Cross（1229台）」、「Toyota Town Ace（1137台）」、「Honda HR-V（1112台）」、「Toyota Corolla Altis（852台）」、「Honda CR-V（840台）、「Mitsubishi XForce（634台）」以及「Honda Fit（526台）」。
福特六和Ford Territory衝擊國產車市場！傳說中的「價格破壞者」
這輛「Ford Territory」的定位屬於「中型休旅車」，一上市就造成車市轟動的最大原因，就是主打超高CP值，強大油電性能、科技的配備一次全部給到位，包括載1.5T四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力、20km/L油耗）、車體採用超過65%超高強度鋼材、搭載Level 2智駕輔助、AI語音助理等，裡應外合全部給好給滿。
Ford Territory的車款起售價為94.9萬元起，最高頂規Per4mance Hybrid 驚豔版為109.9萬元起，這個價格帶對比同級頂規的車輛，包括市售非常熱門的CR-V、RAV4、Tucson L Hybrid等，最便宜差距至少22萬，重點是性能幾乎是完勝同級車輛，因此才剛上市就被封為是「價格破壞者」，性能更好更便宜，展現出全新車型世代高度競爭力的表現。
Ford Territory汽車專家都看好銷售！車主公認最擔心「後勤維修保養」
汽車專家林大維也在今年初時，對於Ford Territory有所點評表示：「很難想像在已成紅海的中型家庭SUV，還是有人能夠扭轉風向，硬是站上風頭浪尖，尤其是Ford Territory的頂規版本，車如其名處處驚豔，消費者想要的，它全部都給好給滿，包括令人滿意的價格，難怪去年一上市第一個月就掛牌將近千台。」
而雖然Ford Territory聲勢非常高，但根據《地球黃金線》民調，想要購買Ford Territory的民眾最擔心的就是「後勤問題」，包括維修保養以及服務佔比25%，擔心第一代車型會有災情的則是21%，都還在觀望是否入手當中。不過只能說，Ford Territory的誕生確實對國產車市場有了不同效應變化，在配備以及價格兼具的情況下，Ford Territory是否能穩住品質殺出重圍，就讓我們期待年底的成績單囉！
資料來源：《U-Car》、Ford官網、汽車專家林大維
