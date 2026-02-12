我是廣告 請繼續往下閱讀

接著在今年首個月就繳出1333輛的領牌表現，一口氣直接空降國產市場第3名的位置

▲Ford Territory今年首個月就繳出1333輛的領牌表現，一口氣直接空降國產市場第3名的位置。（圖/Ford官網）

冠軍「Toyota Corolla Cross（4604台）」、亞軍「CMC J Space（1586台）」、季軍「Ford Territory（1333台）」

福特六和Ford Territory衝擊國產車市場！傳說中的「價格破壞者」

就是主打超高CP值，強大油電性能、科技的配備一次全部給到位

▲Ford Territory定位屬於「中型休旅車」，一上市就造成車市轟動的最大原因，就是主打超高CP值，強大油電性能、科技的配備一次全部給到位。（圖/Ford官網）

這個價格帶對比同級頂規的車輛，包括市售非常熱門的CR-V、RAV4、Tucson L Hybrid等，最便宜差距至少22萬

因此才剛上市就被封為是「價格破壞者」

Ford Territory汽車專家都看好銷售！車主公認最擔心「後勤維修保養」

很難想像在已成紅海的中型家庭SUV，還是有人能夠扭轉風向，硬是站上風頭浪尖

▲Ford Territory誕生讓國產車市場有了排名變化，汽車專家林大維也點評表示：「很難想像在已成紅海的中型家庭SUV，還是有人能夠扭轉風向。」（圖/Ford官網）

包括維修保養以及服務佔比25%，擔心第一代車型會有災情的則是21%