台灣超商還在賣「日本1零食」！百萬人暴動想來台：原來還有

▲日本背包客網紅「米亞只是在旅行」近日來台旅遊，發現在日本已停產的「Pinky薄荷糖」，激動發文分享引起近百萬人觀看。（圖／X@macadamia6113）

童年零食「Pinky薄荷糖」太經典！停產8年日本人仍忘不了

但該產品卻在2018年宣布停產，在2020年改名為「Pinky FRESH」（ピンキーフレッシュ）重新上架販售。

▲Pinky薄荷糖目前仍在台灣熱賣，近年來還會推出聯名款包裝，吸引不同客群購買。（圖／Pinky粉絲團臉書）

「Pinky薄荷糖」台灣人也超愛！超魔性廣告神曲爆紅

以超魔性又洗腦的歌詞「Pinky, Pinky, Pinky, 三種口味」、「開車開車吃Pinky，無聊吃Pinky」深植台灣人心，更以「粉紅猴」形象呈現可愛動畫