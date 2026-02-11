日本當地經典又有人氣的零食眾多，但隨著時代更迭，仍有不少懷舊零食糖果宣布停產，近期日本背包客網紅「米亞只是在旅行」來台旅遊，意外發現日本停賣長達8年的人氣零食「Pinky薄荷糖」，在台灣超商仍繼續開賣，吸引將近百萬人觀看，甚至還有回憶起Pinky薄荷糖過去超魔性的廣告台詞，也有人羨慕表示「願意為了它飛台灣一趟」。
台灣超商還在賣「日本1零食」！百萬人暴動想來台：原來還有
日本背包客網紅「米亞只是在旅行」近日來台旅遊，前陣子在社群平台X貼出一張照片，內文驚訝寫道「在日本早已消失，但在台灣仍然存在的事物」，隨即附上一張超商經典零食「Pinky薄荷糖」葡萄口味的照片。
照片曝光後，目前已累積近百萬人觀看，瞬間勾起眾多日本網友回應，紛紛震驚留言「什麼？原來還有在製造嗎」、「我沒發現這個已經沒了」、「居然會在台灣看到這款零食」、「我可以為了這個飛一趟台灣」，還有人笑說第一眼看到它，腦海瞬間浮現出它的經典廣告歌。
童年零食「Pinky薄荷糖」太經典！停產8年日本人仍忘不了
Pinky薄荷糖是一款熱銷的經典糖果，主打小巧且獨立包裝，將香甜果味與薄荷清涼感結合，口味包括葡萄、水蜜桃、野莓派對等，每款街廣受消費者喜愛，Pinky薄荷糖風靡市場多年，是許多人童年回憶。
據了解，Pinky薄荷糖最初是由日本湖池屋在1997年，當時因方便攜帶，加上包裝可愛俏皮，在日本年輕女性與高中女生間廣為流行，但該產品卻在2018年宣布停產，在2020年改名為「Pinky FRESH」（ピンキーフレッシュ）重新上架販售。
「Pinky薄荷糖」台灣人也超愛！超魔性廣告神曲爆紅
不過台灣目前仍有販售舊款Pinky薄荷糖，據悉「五洲生醫」與日本FRENTE株式會社合資成立「台灣粉紅股份有限公司」，並由五洲生物科技廠代工生產，主要熱銷口味包括水蜜桃、葡萄、野莓派對、蘇打等，在超商、超市或家樂福等都可以買得到。
值得一提的是，Pinky薄荷糖不只是因為產品特別在台灣爆紅，更大原因在於當年的經典廣告歌，以超魔性又洗腦的歌詞「Pinky, Pinky, Pinky, 三種口味」、「開車開車吃Pinky，無聊吃Pinky」深植台灣人心，更以「粉紅猴」形象呈現可愛動畫，陪伴無數台灣人度過童年。
資料來源：米亞只是在旅行、Pinky粉絲團
