▲樂天桃猿球團選擇用幽默的方式，透過吉祥物猿氣證實「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬續約的消息。（圖／翻攝自IG@rakuten_monkeys_mascoten）

樂天三本柱續前緣 續約風波曾引憂心

留言區瞬間沸騰 粉絲反應超熱烈

樂天桃猿吉祥物猿氣官方IG今（11）日中午無預警發布影片，內容是跟河智媛、禹洙漢以及廉世彬等人在韓國合照互動的影片，並附上：「2026也繼續和我們一起製造幸福回憶吧！」對此，樂天桃猿球團也證實此事。事實上，中職樂天桃猿啦啦隊過去被球迷暱稱為「韓籍三本柱」的河智媛、禹洙漢與廉世彬，近來一度傳出僅廉世彬確定續留，其餘兩人動向未明。如今隨著官方影片公開，等同正式宣告三人將在2026賽季繼續留隊，相關消息也獲得球團方面證實。這項結果無疑替原本充滿不確定性的傳聞劃下句點，也讓支持者終於能鬆一口氣。先前之所以出現續約疑雲，主要與經紀公司MUGEN無限夢想傳出資金運作問題，以及樂天桃猿球團傳出考量整體營運成本、推動「開源節流」政策有關，外界一度推測，若雙方條件談不攏恐影響韓籍成員續留計畫；加上職棒市場環境競爭激烈，啦啦隊外援的合約安排本就備受關注，使得相關傳聞在社群持續延燒。貼文發布後，球迷反應相當熱烈，不少人留言表示「終於等到官宣」、「2026一定要進場支持」，更有粉絲直呼這是今年最開心的消息之一，河智媛、禹洙漢與廉世彬在台灣累積的人氣與應援實績有目共睹，她們的舞台魅力與親和力早已成為樂天主場的重要象徵，此次確認續約更為樂天桃猿球迷們，在新的一年打一劑強心針。