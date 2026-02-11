G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA 2.0》世界巡迴演唱會台北站自公布以來引爆全台熱烈討論，為回饋廣大歌迷的熱情支持，主辦單位Live Nation Taiwan再加開4月9日一場，達成她在台北大巨蛋連唱四天的壯舉。加場門票將於2月11日上午11點全面開賣，一樣會在官方授權的拓元、Trip.com、Klook開賣，且有清票可能，為了助攻粉絲順利進場，《NOWNEWS今日新聞》整理最完整的搶票攻略、票價座位與售票平台資訊懶人包，方便手刀搶票。
拓元購票需事先註冊 每個帳號只能買4張
欲搶票的歌迷請注意，拓元售票系統規定需事先註冊並完成驗證才能進行購票，請務必在開賣前確認帳號狀態。加演場將於2月11日（三）上午 11 點全面開賣，規定每個帳號每場次最多可購買4張，且同筆訂單不可跨場次訂購，支援行動裝置購票。此外，本次開賣將同步進行清票作業，釋出2026年4月10日至12日場次之退票座位，先前向隅的粉絲不妨多加留意，實際可預訂日期與票種以頁面顯示為主。
視線遮蔽區清單公布 非名單內受阻需在10分鐘內反應
拓元售票特別提醒，因舞台設計、硬體設備（如：Delay Tower、控台）或角度限制，部分座位可能無法完整觀賞主舞台或LED螢幕。被列為「視線遮蔽區」的區域包括：001、006、102、103、112、113、114、123、124、202、203、223、224區域。請歌迷購買前審慎評估，上述區域現場將不接受以視線遮蔽為由要求退票或換位。
若非上述公告區域，入座後發現視線受阻，務必於開演10分鐘內向現場工作人員反應。經確認後若無法更換座位，可辦理全額退票。若未即時提出則視為同意座位安排。
入場安檢嚴格！禁帶行李箱、大包 違者恐遭請離現場
主辦單位強調，為確保演出安全，入場須配合嚴格安檢。行李箱及超過37x25x11.5公分的包包一律禁止攜入，現場置物櫃數量有限，強烈建議歌迷輕便前往。場內全面禁帶外食與飲料（水除外），除了手機，任何相機、自拍棒、腳架等攝錄設備皆在禁止之列，且嚴禁直播。若違反規定，主辦方有權請離現場。此外，演唱會全程將進行錄影拍攝，入場即視同同意肖像可能被收錄於官方影片中。建議提早抵達現場進行安檢，以免錯過精彩開場。
Trip.com官方公布 搶票前必留意的致勝關鍵
針對想使用Trip.com平台購票的歌迷，官方建議務必在開賣前完成以下設定，以縮短結帳時間，包括提前登入與驗證，建議在開賣前一晚或當天提早登入帳號。若尚未註冊，務必提前完成手機驗證流程，避免在流量高峰時因系統卡關而錯失良機。
第二是預先綁定信用卡，Trip.com的搶票節奏極快，結帳速度是關鍵。請務必事先在App或網頁版預先設定付款方式，確認信用卡額度與資訊無誤，開賣當下只需點擊確認即可，省去輸入卡號的時間。
此外，購票時需鎖定單一裝置，不要以為多開視窗就能贏。官方建議使用穩定的Wi-Fi或高速行動網路，並選定一個主要裝置操作。頻繁在多裝置或瀏覽器間切換，反而容易觸發系統限制或導致重新排隊。
想好備案票價也很重要，大巨蛋熱門區域流動速度快，開賣前請先決定好首選與次選票價區間。若第一志願售罄，能像反射動作般立即切換至備案區域，不要臨場猶豫。Trip.com官方建議，在開賣前5至10分鐘進入售票頁面等待。也注意不要過早或過度頻繁刷新，以免被系統誤判為機器人，請留意倒數時間，依指示準時點擊。
Trip.com購票注意！4/5起全家FamiPort領實體票 現場不提供取票
此外，在Trip.com購票同樣是每個帳號限購4張門票，每張訂單只能結算一個場次，例如：不能同時購買2張10號演出＋2張12號演出。加演場次演出的門票，不論以套餐形式或單獨購買，其數量均合併計算。
針對透過 Trip.com 購票的樂迷，本次採實體票券入場。請務必於4月5日起至演出當日，憑訂單詳情頁內的取票號碼與密碼（下單3天後更新），前往全台全家便利商店FamiPort機台操作取票。每筆訂單需於超商櫃檯現場支付NT$30手續費。
主辦單位特別提醒，演出現場恕不提供取票服務，逾期未取票者視同放棄，不予退費。由於票券為感熱紙材質，請遠離熱源妥善保存，並嚴禁將取票資訊截圖轉傳，以免遭他人冒領影響自身權益。建議歌迷最遲於演出前1到2天完成取票，以免當天匆忙。
Klook搶票注意！採系統自動配位、禁用優惠碼 同步釋出清票
選擇Klook購票的粉絲請留意，加演場門票將於2月11日（三）上午11點準時開賣，屆時也將同步釋出4月10日至12日的退票座位。本場次採「系統自動配位」，不提供選區選位服務，每帳號每場限購4張。特別提醒，購票時不可使用Klook 優惠碼、酷幣（平台積分）或任何折扣疊加。此外，001、006、102 等特定區域被列為「視線遮蔽區」，購買前請審慎考量，現場恕不接受以此為由退換票；若非公告區域卻有視線受阻情形，須於開演10分鐘內向工作人員提出。
鄧紫棋大巨蛋演唱會搶票資訊懶人包
