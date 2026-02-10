我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋台北大巨蛋演唱會票圖。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA 2.0》世界巡迴演唱會台北站自公布以來引爆全台熱議，為回饋廣大歌迷的熱情支持，主辦單位Live Nation Taiwan再加開4月9日一場，達成她在台北大巨蛋連唱四天的壯舉。。為了助攻粉絲順利進場，《NOWNEWS今日新聞》整理最完整的搶票攻略、票價座位與售票平台資訊，設好鬧鐘準備手刀搶票。《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》自巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲。鄧紫棋憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2。巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍，場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。《I AM GLORIA》現在已升級至2.0版本，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。演唱會名稱取自鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神。鄧紫棋在《I AM GLORIA》巡演的歷程中，曾多次向樂迷剖析心路歷程。現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷有情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」今年春天，她將以音樂陪伴歌迷，延續《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會》將下專屬於台北站的難忘回憶。隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北有超過30處指標地點同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。此外，票面時間非實際入場時間，建議歌迷在演出日前密切留意 Live Nation Taiwan 官方網站及社群平台的公告，詳閱入場流程與相關規範，確保能順利參與演唱會。