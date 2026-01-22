G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會2.0台北站將於4月10日至12日在台北大巨蛋演出，創下首位香港女歌手登上台北大巨蛋開唱的歷史紀錄。面對即將引爆的搶票大戰，本次售票除了主要的拓元系統外，Trip.com與Klook也是售票平台。《NOWNEWS今日新聞》特別整理這三個購票平台在使用上的注意事項，讓搶票更順利。包括拓元售票系統在2月6日早上9點開始，率先讓永豐卡友搶先買，以及2月7日早上11點之後，在拓元、Trip.com和Klook上全面啟售，各平台使用的注意方式，可一次先閱讀，為搶票做行前功課。
Trip.com官方公布 搶票5大致勝關鍵
針對想使用Trip.com平台購票的歌迷，官方建議務必在開賣前完成以下設定，以縮短結帳時間，包括提前登入與驗證，建議在開賣前一晚或當天提早登入帳號。若尚未註冊，務必提前完成手機驗證流程，避免在流量高峰時因系統卡關而錯失良機。
第二是預先綁定信用卡，Trip.com的搶票節奏極快，結帳速度是關鍵。請務必事先在App或網頁版預先設定付款方式，確認信用卡額度與資訊無誤，開賣當下只需點擊確認即可，省去輸入卡號的時間。
此外，購票時需鎖定單一裝置，不要以為多開視窗就能贏。官方建議使用穩定的Wi-Fi或高速行動網路，並選定一個主要裝置操作。頻繁在多裝置或瀏覽器間切換，反而容易觸發系統限制或導致重新排隊。
想好備案票價也很重要，大巨蛋熱門區域流動速度快，開賣前請先決定好首選與次選票價區間。若第一志願售罄，能像反射動作般立即切換至備案區域，不要臨場猶豫。Trip.com官方建議，在開賣前5至10分鐘進入售票頁面等待。也注意不要過早或過度頻繁刷新，以免被系統誤判為機器人，請留意倒數時間，依指示準時點擊。
永豐卡友2/6可先在拓元購買 需事先加入會員並完成手機認證
如果本身是永豐銀行信用卡持有者，可先在2月6日在拓元售票系統上購買，需要注意的是，要先完成加入會員及手機號碼驗證，驗證成功後才可開始購票，拓元售票系統建議，需提早完成手機驗證，以免影響購票。此外，手機號碼僅限首次加入會員者，而且需要完成驗證才能購買，如果要買鄧紫棋的票，儘早完成比較放心。
在2月6日當天永豐卡友貴賓開放購票時段包括，永豐貴賓禮遇優先購 SinoPac VIP Privilege Priority Purchase（僅限永豐銀行信用卡與簽帳金融卡付款），時間是2月6日早上9點到11點；永豐貴賓尊榮優先購 SinoPac VIP Prestige Priority Purchase（僅限永豐銀行信用卡與簽帳金融卡付款），時間是2月6日中午12點到下午14點；永豐信用卡友優先購SinoPac Credit Cardholder Priority Purchase（僅限永豐銀行信用卡與簽帳金融卡付款），時間為2月6日下午3點到5點。2月7日上午11點起，拓元售票系統也會開放全面啟售。
使用Klook需先註冊並完成付費方式綁定 每張加收200元手續費
使用Klook，需先註冊帳號並完成付費方式綁定，和拓元售票系統、Trip.com不同的是，使用Klook購買鄧紫棋大巨蛋演唱會，每張票會加收200元手續費。Klook和Trip.com一樣，都是在2月7日上午11點開賣，可多留意時間，並且提前完成註冊。
📍永豐金控銀行冠名贊助《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》售票資訊
時間：4月10、11、12日晚間7點30分
地點：台北大巨蛋
票價：NT$6880/5880/4880/3880/2880/2280/1680
售票：tixcraft拓元售票系統、Trip.com、Klook
📍持有永豐銀行信用卡可於2月6日優先在tixcraft拓元售票系統訂票
永豐貴賓禮遇優先購 SinoPac VIP Privilege Priority Purchase(僅限永豐銀行信用卡與簽帳金融卡付款)
時間：2026/02/06 (五) 09:00 ~ 11:00
永豐貴賓尊榮優先購 SinoPac VIP Prestige Priority Purchase(僅限永豐銀行信用卡與簽帳金融卡付款)
時間：2026/02/06 (五) 12:00 ~ 14:00
永豐信用卡友優先購 SinoPac Credit Cardholder Priority Purchase(僅限永豐銀行信用卡與簽帳金融卡付款)
時間：2026/02/06 (五) 15:00 ~ 17:00
📍2026/02/07 (六) 11:00 tixcraft拓元售票系統、Trip.com、Klook全面開賣
2026 G.E.M.鄧紫棋台北演唱會Trip.com搶票攻略全文
想順利搶到 2026 G.E.M. 鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會 2.0 台北站門票，事前準備往往比搶票當下更重要。以下整理幾個在 Trip.com 購票前值得先完成的重點事項，幫助你在開賣瞬間更從容應對。
1. 提前登入 Trip.com 帳號，避免開賣時卡關
建議在開售前一晚或當天提早登入 Trip.com 帳號，確認帳戶狀態正常。若尚未註冊，務必提前完成註冊與驗證流程，避免在搶票高峰時因登入或驗證延誤而錯失機會。
2. 預先設定付款方式，縮短結帳時間
Trip.com 搶票節奏快速，結帳階段往往是關鍵。建議事先綁定信用卡或常用付款方式，並確認額度與付款設定無誤。開賣當下只需確認資訊即可完成付款，有助提高成功率。
3. 確保網路穩定，避免多裝置頻繁切換
搶票當天建議使用穩定的 Wi-Fi 或高速行動網路，並避免在多個裝置或瀏覽器間頻繁切換帳號，以免觸發系統限制或重新排隊。選定一個主要裝置操作，反而更有效率。
4. 事先想好可接受的票價區間與座位取捨
熱門場次門票流動速度快，建議在開賣前就先決定「優先票價」與「可接受備案」。若首選區域瞬間售罄，能立即切換至次選票價，有助在短時間內完成購票，而不必臨場猶豫。
5. 開賣前提早進入頁面，準時刷新
建議在開售前5至10分鐘進入 Trip.com 售票頁面，留意倒數時間，並於開賣時依指示操作。過早或過度頻繁刷新頁面，反而可能影響排隊順序。
📎資料來源：tixcraft拓元售票系統、Trip.com、Klook
