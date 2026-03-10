我是廣告 請繼續往下閱讀

▲35歲的陳冠宇是中華隊陣中年紀最大的球員，同時也是隊內唯一同時參與過世界棒球經典賽與世界12強棒球賽兩大國際賽事的「三朝元老」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲陳冠宇說，他在國際賽的最後一場比賽能以贏球作結，他已經感到開心與滿足。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組前進邁阿密的兩個國家在今（9）日塵埃落定，中華隊雖在比較失分率後遺憾無緣八強，但場外的溫情卻讓全台球迷淚崩。本屆經典賽中華隊唯一沒有出賽的「大學長」陳冠宇，賽後深夜在社群媒體寫下長文，感性細數每一位學弟的優點，最後寫下這場贏下韓國的比賽，是他國際賽生涯的最完美句點，「謝謝你們，致我打了20年的中華隊。」陳冠宇在長文中逐一提到代表隊中的學弟，展現對新生代球員的深刻觀察與疼愛。他稱讚陳柏毓的侃侃而談、林維恩搞笑內心卻好勝、美美（鄭浩均）不中二目標很明確，張峻瑋還會安撫他讓他不緊張，更笑稱孫易磊是跟他一樣愛哭卻最有禮貌的學弟。陳冠宇說：「有一天比賽中古林問我說：『學長好佩服你怎麼可以堅持打這麼多次中華隊？光一次就讓我感受到那種背在身上喘不過氣的壓力。』」陳冠宇在文中寫下，「這件球衣穿上去很驕傲但也充滿了重量，承載了所有棒球人的夢想、全台灣人民的力量去與其他國家爭取最高榮譽光這件事就很值得驕傲。」他也說能與學弟們及張奕、吳念庭、江坤宇等老戰友一起拚戰，很開心也很滿足，「謝謝你們讓我國際賽最後一場比賽可以贏球，帶著最完美的句點結束。」最後陳冠宇說：「謝謝你們，致我打了20年的中華隊」這篇長文發布後，隊友們紛紛現身留言。台灣隊長陳傑憲暖心地說：「感謝台灣有你」，陳晨威也調皮開玩笑說：「你打的話跟你吃的東西一樣多，愛你喔！」而新生代守護神曾峻岳則是感性告白：「學長，我真的真的會想念跟你傳接球、一起吃飯的每一天，我愛你冠宇哥哥。」旅美小將沙子宸也留言致謝，「學長辛苦了 謝謝照顧」。35歲的陳冠宇是中華隊陣中年紀最大的球員，同時也是隊內唯一同時參與過世界棒球經典賽與世界12強棒球賽兩大國際賽事的「三朝元老」。自2019年12強賽起，歷經2023年經典賽與2024年12強賽，他累計登板14場、投12局，僅被擊出4支零星安打，防禦率是誇張的0.75。回顧本屆賽事，中華隊走得艱辛。首戰遭澳洲完封、對陣日本時更被大谷翔平轟出滿貫砲，最終以0：13慘敗，當時總教練曾豪駒紅著眼眶向球迷致歉。然而，這群小將在絕境中爆發，陳傑憲左手指骨裂仍堅持上場，以「頭部撲壘」上到三壘的那一刻，讓在場下的學弟一個比一個激動。最終「台灣隊長」跑回致勝分，擊敗從來沒在經典賽贏過的韓國，這彷彿就是註定的美好大結局，又是陳傑憲、又是這支中華隊讓世界看見台灣精神。雖然今日韓澳大戰結果出爐，中華隊比較失分率後遺憾止步預賽。但陳冠宇說，他在國際賽的最後一場比賽能以贏球作結，他已經感到開心與滿足，「未來看到有這群學弟可以很放心的告訴大家：他們的故事會持續走下去表現也會讓我們一直感到驕傲。」