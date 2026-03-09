我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊晉級條件

▲對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

韓國隊晉級條件

▲韓國必須將澳洲打線壓制在2分（含）以內的情況下贏得比賽，只要丟掉超過3分，失分率將輸給18局只丟7分的中華隊。另外，打線也必須大爆發，以5分以上的差距贏得比賽。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

澳洲隊晉級條件

▲帶著2勝優勢的澳洲隊處境相對從容。即使敗給韓國，只要將輸分控制在7分（含）以內、並打回至少3分，依然有極高機率以分組第2晉級。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

昨（8）日中華隊順利擊敗韓國，以2勝2敗完成2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組所有預賽賽程。如今晉級8強的命運，全繫於9日在東京巨蛋上演的「韓澳大戰」。這場比賽不僅攸關韓國與澳洲的去留，比賽的「每一分」都將直接牽動中華隊的晉級資格。根據目前計算，中華隊在5種比數的情況下有機會晉級，純粹數學的機率大概是15%。韓國有9種比數可以晉級，澳洲則有18種。🇦🇺 澳洲：18/33+ (55%)🇰🇷 韓國：9/33+ (27%)🇹🇼 中華隊：5/33+ (15%以上)根據WBC大會賽制，若分組出現三隊戰績相同，在比較對戰勝負後，下一項判定標準為「防守出局數的失分率」(失分除以製造的出局數)。這意味著單純的勝負已經不夠，失分與得分的差距將決定誰能前進8強。如果韓國和澳洲打進到延長賽突破僵局制，那之後的預測將不成立。但如果雙方9局決定出勝負，同時韓國取勝的話，有趣的算術工作就即將展開。如果在小組賽結束後有多支球隊戰績相同，大會的晉級比較順序如下：1.戰績相同隊伍之間的對戰勝負(勝者晉級)。2.若三隊(或以上)戰績互咬，則比較互咬隊伍之間交戰的失分率(越低者勝出)。3.若失分率相同，比較互咬隊伍之間交戰的自責失分率(自責失分÷總守備出局數，越低者勝出)。4.若自責失分率相同，比較互咬隊伍之間交戰的團隊打擊率(越高者勝出)。5.若團隊打擊率仍相同，最後則由大會抽籤決定。對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。儘管如此，也有4種情況下，中華隊可以晉級，那就是在韓國勝出的比數是7：3、7：4、7：5、7：6的情況下，澳洲失分達到7分，與我國相同，但因為中華隊有打到第10局，守備局數更多，因此可以晉級。中華隊擁有最多的比分組合可能性，因為「7：3」的情況下，中華隊將有機會晉級，而比這更大比分的韓國勝場，都能將中華隊送進八強。因此台灣球迷在看到「7：3」這個分數時，可以開始雀躍一下。不過7：3的比數實際上也有可能讓澳洲隊晉級，因為中華隊在對戰澳洲時僅抓下8局的出局數（總計18局出局數）。屆時雙方失分率可能相同，之後要去比較其他條件。目前1勝2敗的韓國隊面臨背水一戰，條件極為嚴苛：必須將澳洲打線壓制在2分（含）以內的情況下贏得比賽，只要丟掉超過3分，失分率將輸給18局只丟7分的中華隊。另外，打線也必須大爆發，以5分以上的差距贏得比賽。為了達成「低失分」的極限目標，韓國隊總教練柳志炫強調已準備好應對方案，預計將採取有別於常規的調度。即使在大比分領先下，也必須押上全數牛棚主力，展開1分都不能丟的總力戰。帶著2勝優勢的澳洲隊處境相對從容。即使敗給韓國，只要將輸分控制在7分（含）以內、並打回至少3分，依然有極高機率以分組第2晉級。澳洲隊總教練戴夫·尼爾森（Dave Nilsson）對此表示，雖然知道需要精算分數，但球隊仍會全力求勝，並承諾會像對陣日本時一樣，全力封鎖韓國打線。