2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日在「台韓大戰」延長賽以5：4擊退韓國隊，收下隊史在經典賽對韓的首勝。其中「台灣隊長」陳傑憲在延長第10局，帶著手指骨裂的傷勢，上場代跑，還用頭部滑壘拚上三壘，最後跑回致勝分，陳傑憲賽後落下男兒淚，他表示，「即使真的受傷，我覺得一切都值得，畢竟為了國家榮譽，會想這麼做，下一次我也會這麼做。」此役正規9局打完，中華隊與韓國隊打成4：4平手，進入延長賽的突破僵局制，中華隊啟用左手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲作為代跑，他也不負眾望，在蔣少宏短打時，不管手傷，用頭部滑壘撲上三壘，最後替中華隊跑回致勝分。賽後陳傑憲表示，很感謝教練團讓他上場代跑，「至少我有貢獻，這樣就不會對不起我自己。」被問到不顧手傷還要用頭部滑壘，陳傑憲說，「那局面我用頭部滑壘，後面我想說也太危險，但有些時候在這高張力之下，沒有辦法控制自己想做什麼事情，很開心我自己沒有什麼顧慮，我相信我用腳滑壘出局機率比較高，就是用頭部為球隊建功，即使真的受傷，我覺得一切都值得，畢竟為了國家榮譽，會想這麼做，下一次我也會這麼做。」中華隊在10局下守住最後3個出局數，以5：4擊退韓國隊，當下陳傑憲直接流下男兒淚，「我賽後流下眼淚，第一個感謝隊友，在這麼劣勢下，這麼堅持努力，第二個感動是從第一場到最後喊聲最大的，不管怎麼樣，球迷還是一直支持我們，陪著我們。」陳傑憲說，雖然中華隊的成績可能沒辦法讓世界看到台灣，但至少台灣球迷的行動力可議讓世界看到台灣，「應援是這麼有活力、大聲，這時候團結一心的感覺真的很棒，謝謝球迷把東京巨蛋當成自己主場。」此役是中華隊在經典賽對韓國的首勝，陳傑憲坦言賽後才知道這件事，「其實我小時看國際賽，我們每次都差一點點可以贏韓國，我覺得很可惜，感謝我們這個世代有辦法在這局面有辦法贏下韓國。」陳傑憲說，韓國是很強大的國家，不管是打者的力量或投手的速度，可能都超越中華隊的等級，「國際賽是一場決勝負，很開心這時候可以贏下韓國。」陳傑憲說，活在這個世代是很幸福的事情，「因為我們這世代創造很多不同，我也覺得我們這世代越來越有信心，這次比賽看到很多年輕小將20歲出頭的球員有這麼棒的表現，是件不容易的事情，大家都要給年輕選手鼓勵，他們隻身在國外打拚很辛苦。」陳傑憲直言，旅外球員穿上國家隊球衣，非常有企圖心想贏球，「有這態度就夠了，不管成績好壞，謝謝他們的拚勁跟不畏懼，造就現在的成績，未來要繼續靠他們，希望他們在未來國際舞台上繼續加油。」