2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊預賽最後一戰對決韓國，1勝2敗的戰績沒有任何退路，中華隊派出古林睿煬先發碰頭韓國隊名將柳賢振，若想晉級8強，中華隊只能求勝且降低失分，才有比拼失分率的機會，《NOWNEWS》也將透過本文不斷更新即時賽況、直播等資訊。第一棒 鄭宗哲（二壘手）第二棒 陳晨威（左外野）第三棒 費爾柴德（中外野）第四棒 張育成（三壘手）第五棒 吳念庭（一壘手）第六棒 林安可（右外野）第七棒 吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）第八棒 林家正（捕手）第九棒 江坤宇（游擊手）投手：古林睿煬：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視古林睿煬現年25歲，過去是統一獅隊的王牌先發，之後轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊。古林憑藉最快飆破157公里的火球與優異的奪三振率，旅日前已穩坐中華職棒一線投手地位。他在場上展現的制霸力與持續進化的控球穩定度，使他成為2026年經典賽中華隊陣中不可或缺的本土戰力。生涯邁向後期的「韓國怪物」柳賢振目前已38歲，結束長達11年的美職旅程後回歸母隊韓華鷹，依然是各界關注的焦點。儘管在2026年已屆38歲高齡，柳賢振仍憑藉其卓越的控球技巧與豐富的比賽解讀能力，在投手丘上展現老將的沈穩價值。即便外界對其體能續航力有不同看法，但他精準的投球藝術與對關鍵場面的掌握，依舊是韓國職棒中最具代表性的精神領袖。中華：1勝2敗日本：2勝0敗🇰🇷韓國：1勝1敗澳洲：2勝0敗🇨🇿捷克：0勝3敗：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、江坤宇（90號、中信兄弟）、張政禹（味全龍）Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。