中央氣象署表示，今（8）日清晨，中部以北、宜蘭低溫14至16度，迎風面仍有局部短暫雨。下周一（3月9日）大陸冷氣團南下，桃園以北要注意12度左右低溫，基隆北海岸、宜花有較大雨勢；下周二（3月10日）冷空氣持續，降雨範圍增加，下周三（3月11日）短暫回溫後，下周四（3月12日）另一波冷氣團再度南下。
今天天氣：白天東北季風減弱 短暫回暖放晴
3月8日今天的天氣，氣象署指出，清晨北部、宜蘭天氣較涼，白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，中南部日夜溫差較大，預測西半部及東北部低溫14至16度，花東17、18度，高溫在北部、東半部19至23度，中部25至26度，南部29度。
天氣方面，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雲量較多並有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：大陸冷氣團南下 3地區留意大雨
3月9日明天的天氣，氣象署說明，大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚也冷；水氣逐漸增多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，山區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東部有局部較大雨勢發生的機率。
一周天氣：北台灣整天偏涼 中南部日夜溫差大
氣象署提及，周二冷氣團持續影響，中部以北、宜花低溫12至14度，南部、台東17至18度，且配合華南雲系東移影響，各地降雨機率又增加，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星短暫雨，3000公尺以上高山則有下雪機會。
下周三冷氣團減弱，氣溫短暫回升，基隆北海岸、東半部、恆春半島依舊有局部短暫雨，各地山區則有零星短暫雨。下周四新一波大陸冷氣團南下，體感沒那麼濕冷，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、環境部
