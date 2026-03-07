我是廣告 請繼續往下閱讀

費仔加入中華隊理由1：母親是台灣台中人

▲費仔2月底來台才正式加入中華隊的訓練。（圖／記者林柏年攝）

費仔加入中華隊理由2：時機成熟更有自信

費仔加入中華隊理由3：老戰友林家正牽線

▲費仔（右）能快速融入中華隊，林家正（左）是最大推手。（圖／費仔IG@stu_fairchild4）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊今（7）日在對戰捷克的關鍵戰役中，終於爆發出強大火力。其中最耀眼的明星，莫過於擁有大聯盟資歷的外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）；他在2局上滿壘時，一棒擊出左外野方向的滿貫全壘打，為中華隊灌進4分，讓全場歡聲雷動，不過也有許多新球迷不解費仔為何願意代表中華隊出戰，《NOWNEWS今日新聞》為您整理費仔加盟中華隊的3大核心理由，帶大家一起看。費仔今日在賽場上的強勁表現，讓台灣粉絲對他的關注度大大攀升，至於費仔為何願意披上台灣對戰袍，主要有3大理由。首先，費仔的媽媽是台中人，雖然他的母親12歲就移民到美國，但還是不忘家鄉，對費仔而言，這不只是一次國際賽徵召，更是代表家族爭光。他強調：「能讓母親看到他穿上中華隊球衣，是他職業生涯中極具意義的時刻。而費仔身為具有大聯盟資質的現役球員，過去兩季於紅人隊出賽近200場，實力已獲得職棒最高殿堂的認可。但他在2023年上屆WBC時曾婉拒台灣徵召，當時他正處於職業生涯的動盪期，頻繁在各隊之間流浪（DFA），必須全心投入春訓以爭取進入大聯盟26人名單的機會。如今，他不再是那個必須為了保住飯碗而放棄國際賽的新人。費仔坦承，2年前的考量是為了在美職生存，而現在是為了回饋台灣。他表示：費仔決定加盟的另一個重要推手，還有他在美職響尾蛇隊時期的老隊友林家正。兩人深厚的友誼減少了費仔進入新團隊的焦慮感。他直言：