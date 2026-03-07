我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮不僅拍攝日本廣告，本人也在東京巨蛋應援中華隊。（圖／記者葉政勳攝）

▲峮峮這支龍角散廣告在YouTube的觀看數已經突破660萬。（圖／【公式】龍角散チャンネルYouTube）

▲其實大谷翔平的廣告在其他家報紙中的版面也超大，圖為《讀賣新聞》5日出版報導。（圖／讀者提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）昨（6）日晚間在東京巨蛋迎來台日大戰，王牌男神大谷翔平領軍日本隊，以一記滿貫全壘打為日本破蛋，灌進4分，澈底擊潰中華隊心理防線，成功帶領日本以13：0的分數贏過台灣。今日當地報紙上也出現大谷翔平的大篇幅報導，但他的全身照居然不如龍角散廣告中的台灣啦啦隊女神峮峮，讓網友直呼峮峮版面勝過大谷，苦中作樂地笑說台灣在精神層次上勝利了。日本報社《體育日本》（スポーツニッポン，簡稱 Sponichi）報紙今日出版大谷翔平帶領日本隊獲勝的新聞，以滿版形式刊登照片與文章，但大谷翔平的全身照比例略小，反倒是報紙最後一頁印的峮峮龍角散廣告看起來還比大谷翔平顯眼，讓台灣網友見狀嘴角上揚，笑說：「峮峮贏了」、「看版面程度峮峮肯定是碾壓大谷（精神勝利法）」、「我峮威武」、「護國山君」。事實上，中華隊在經典賽上已連輸2場，對決澳洲、日本都沒有破蛋，導致球員及球迷都士氣低落，但好在還有峮峮的廣告可以看，讓大家還能苦中作樂、自我鼓勵。而峮峮這支龍角散廣告早在她出發前往東京巨蛋應援經典賽前就已經拍好，2月27日影片被上傳到龍角散官方YouTube，短短8天時間，點閱數已突破660萬，可見峮峮的人氣極高。現在這支廣告不僅YouTube上看得到，在東京巨蛋球場周邊的看板以及地鐵上，也都有播放，算是台灣球迷赴日應援的小彩蛋，儘管人在異鄉還是可以看到峮峮甜美可愛的笑容，讓粉絲超級滿足。