▲史上最強CT Amaze名單出爐。（圖／悍創提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明（5）日在東京巨蛋開打，中華隊首戰將碰上澳洲隊，不只是場上賽事吸睛，場邊啦啦隊應援聲也是比賽亮點之一，由中職各隊指派6名啦啦隊員所組成應援團CT Amaze昨日宣布隨行應援名單，將由峮峮、林襄領軍12位女神前往東京為中華隊助陣，讓許多球迷、粉絲直呼：「這是史上最強名單！」本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力，將隨中華隊遠赴日本，為國家隊加油助威。除了12位啦啦隊女孩外，本次應援團整體編制亦相當完整，包含6位應援團長：小白、勛雞、Travis、Aby、York與柏澄，以及15位現場樂手共同參與，透過人聲帶動與樂器演奏結合，打造層次豐富的應援聲浪，期盼在東京巨蛋形成震撼全場的台灣聲勢。本次CT Amaze遠征不僅是為球員應援，更希望把台灣獨有的舞蹈編排、加油口號與應援曲文化帶上國際舞台，在東京巨蛋展現最具特色的「台式應援」風格，讓世界看見台灣棒球文化的熱情與創意。中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」共有36人，由中職6隊各派出6人組成，中信兄弟派出：峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽；統一獅名單為：侯方、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七；富邦悍將：潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy；樂天桃猿：貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭；味全龍：小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄；台鋼雄鷹：恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢。