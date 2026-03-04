全家福袋、禮盒年後跳水價來了！今（4）日起至全家便利商店APP「兌點趣」，就可以用2000點數購買半價福袋、禮盒，熱銷款的紅帽子紅盒、金盒、行李箱款福袋全都有特價，比全家門市直接購買的的69折還要更便宜。7-11春節福袋目前則是還在第二件5折優惠，優惠只到3月8日。
🟡全家禮盒福袋殺5折了！最划算買法被挖出
全家年後禮盒、福袋撐不住了！目前門市雖還是6.9折優惠，不過最划算的買法是，今（4）日起至全家APP「兌點趣」專區，點數兌換區中的「大兌點-禮盒福袋專區」，只要扣2000點數，福袋、禮盒通通殺到5折出清跳水價。
最搶手的紅帽子禮盒「藍、紅、金」款，也全面降價，紅帽子禮盒金色原價690元、特價350元，不過要注意的是APP雖然都可以下單，不過主要還是要看門市是否有現貨，換句話說，民眾可以先使用APP中「地圖趣」功能的「新春送禮學地圖」，確認門市是否有心儀商品的庫存，到店內找到商品後，再到APP使用點數進行「換購」。
除了禮盒外，春節福袋使用點數加價購的方式，也全款下殺5折，其中每年最搶手的行李箱系列，今年福袋共推出兩款26吋前開行李箱，原價1599元，現在下殺5折相當於只要800元入手，根本買到賺到，不過門市庫存稀少，建議一定要善用APP查詢庫存，以免白跑一趟。
🟡全家Fa點是什麼？怎麼樣可以獲得？
全家Fa點是全家便利商店的會員點數，每當消費1元累積1點，可用來「折抵現金」 直接折抵店內商品、「點數免費換」 兌換指定商品或商品預售、「點數公益」捐贈點數做公益、「點數轉移」轉贈親友或與其他平台點數交換。
若是直接折抵消費，要每300點可折抵1元，最划算的就是搭配APP中「兌點趣」中加價購或者點數免費兌換優惠，不過不管如何使用，要注意的是每年Fa點將於3月31日過期，若是未使用就會全數歸零，提醒消費者可先萬別忘記了。
🟡7-11福袋出清殺7.5折！買一送一還得等等
7-11春節福袋、禮盒也在下殺中，禮盒全台各店折扣不一樣，部分門市已經有機會找到5折禮盒；福袋則是全台門市優惠同步，指定品項即起至3月8日前，第二件只要5折，若購買兩件價格相同的福袋，平均每件下殺7.5折，28寸行李箱以及微波爐特價只要1500元、氣炸鍋則是1275元。
按照過往出清檔期以及網友建議，接下來3月8日活動結束後，福袋會先開跑買一送一優惠，最終階段則是單件5折，不過屆時熱門的行李箱、小型家電大多已完售，或者一家店難有兩個庫存都是心儀款式，建議如果想要買行李箱、家電款式的福袋，可以在第二件5折就先下手，會有比較多選擇。
資料來源：7-11、全家
