美國與以色列聯手襲擊伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遇襲身亡，哈米尼過去多次躲過以色列情報特務局摩薩德（Mossad）的暗殺，這次沒能生還，且在第一輪打擊中就被斬首，讓外界懷疑伊朗高層中是否有「內鬼」裡應外合。目前傳出革命衛隊（IRGC）聖城軍（Quds Force）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）就是那位奸細，且卡阿尼已經被捕，不過這項說法尚未獲得伊朗官方證實。
根據《Gazeta Express》報導，卡阿尼已因被懷疑與摩薩德勾結而遭到逮捕。社群網路上關於卡阿尼多次在以色列的暗殺行動中「奇蹟倖存」的說法瘋傳，相關消息更繪聲繪影地聲稱卡阿尼在哈米尼遇刺的前一天才剛與其會面，甚至襲擊發生前不久才離開哈米尼官邸，因此更顯可疑。
不過，《Gazeta Express》報導強調伊朗官方尚未證實卡阿尼被捕一事，至於卡阿尼過去多次在暗殺行動中倖存的說法也難以被獨立核實。
卡阿尼於2020年1月接替遭美軍擊斃的伊朗知名將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），成為伊朗革命衛隊聖城軍的最高指揮官。聖城軍是伊朗革命衛隊專職海外行動的部隊，在伊朗的對外軍事和戰略行動中發揮關鍵作用，因此也成為以色列的眼中釘。
