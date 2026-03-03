43歲劉怡萱是誰？台南校花變成單親媽媽　爽收常如山上億豪宅名品

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉怡萱（右）出身於台南，畢業於文化大學體育系，外型氣質出眾被封稱「台南一枝花。」（圖／愛爾麗提供）

▲王定宇（如圖）澄清婚外情風波，與劉怡萱關係，皆屬正常互動。（圖／記者陳佩君攝，2026.01.14）

劉怡萱爆染上王定宇！民進黨立委王定宇今（3）日被抖出背叛婚姻，戀上劉怡萱，稍早男方強調已經離婚，並未出軌一事。而這位女主角劉怡萱是誰？《NOWNEWS今日新聞》深挖其背景與資歷，現年43歲的劉怡萱，出生於台南，身高163公分，畢業於文化大學體育系，外型氣質出眾被封稱「台南一枝花」，現任愛爾麗集團執行長、曾有過一段婚姻並育有1女，先前被爆與董事長常如山交往，收到總價近億元的3間豪宅，還有身上諸多名錶、珠寶，事後才移情別戀王定宇。43歲劉怡萱台南出生，身高163公分，畢業於文化大學體育系，現為愛爾麗集團執行長，曾獲選文大體育系傑出系友，曾有過一段婚姻並育有1女。據《鏡週刊》報導，劉怡萱23歲時和網球教授傳出戀情，外型與魅力無窮，擁有「台南一枝花」美名，恢復單身後，她周旋於不少成功男士身邊。不只如此，劉怡萱被爆曾與常如山交往，男方對她寵愛有加，在台北吳興街、台南市裕誠路和裕孝路，購買了總價近億元的3間豪宅送給女方，還有其平時穿戴、出入等，常如山送上名車、名錶、珠寶等等，交往期間每個月最少10萬、至多80萬元的信用卡費，皆是常如山付之。沒想到，去（2025）年10月常如山發現王定宇的車子現蹤與劉怡萱約定地點，這才知曉女方移情別戀，自己出錢購買的豪宅早被王定宇侵門踏戶，如今引爆風波；稍早，王定宇露面說明去年2月與太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，與劉怡萱關係，皆屬正常互動。談及劉怡萱的關係，王定宇說明，大家是朋友，「兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律，大家都是成年人了，各自對自己負責」，至於家人們，作為公眾人物的家人其實都蠻辛苦的，「我對他們也萬分感謝。」王定宇表示，整件事情都由自己個人承擔，在去年初婚姻關係解除，還是要說這不是一件快樂的事情，解除之後其實大家朋友之間互相祝福，強調自己的歲數依舊單身，不願多向外界表態，因此盼外界給予適度空間與時間。