我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇再爆花邊新聞。《鏡周刊》今（3）日報導，王定宇時常往返台北、台南2地豪宅，和豪宅主人、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱同進同出。而該豪宅都是愛爾麗總裁常如山出資購買，踢爆王定宇疑似婚外情、搶人小三，恐再重創政治形象。不過，針對此事，王定宇向《鏡周刊》強調自己已於去年8月協議離婚，並將此事定調為「富商性騷女員工未遂，甚至跟監、騷擾」。《鏡周刊》今報導，王定宇頻繁進出劉怡萱位於台北吳興街、台南裕孝路豪宅，除時常過夜，還被屋內監視器拍下笑容滿面，質疑2人關係匪淺。同時，王定宇也時常隔日白天西裝筆挺出門開車上班，曾經人明明還身處台北豪宅，卻在臉書上發文「早安，要開始工作了」，並附上田野鄉間的稻田照，讓人相當問號。《鏡周刊》指出，2人關係之所以爆出，源於去年十月，常如山到自己出資買給劉怡萱的台南豪宅找人，卻發現王定宇車子停在門外未熄火，而劉怡萱人在車旁，見到常如山就想離開，2人隨後爭執。常如山進門後，看到沙發上放有王定宇的競選背心，才得以將事情拼湊起來，劉怡萱劈腿王定宇的消息也在地方上傳開。根據《鏡周刊》報導，劉怡萱雖然自稱愛爾麗執行長，但僅因劉怡萱和常如山交往期間，劉怡萱希望在愛爾麗集團有頭銜，因此才掛名，實際上並未領薪水。而常如山因為熱心公益、支持運動等，也讓常陪同露面的劉怡萱結識了一堆政商名流。《鏡周刊》指出，常如山對劉怡萱呵護有加，前後花了近億元，以借名登記方式在台北市吳興街、台南市裕誠路與裕孝路買了3間豪宅，並將房子登記在劉怡萱名下，更絲毫不吝嗇出錢負擔劉怡萱的生活支出和購物開銷、育養其女兒的費用等。至於王定宇，這並非第一次傳出花邊緋聞。過去他在台南服務處的鐵門曾被人噴漆寫下「Ｘ人妻很爽嗎？」，甚至因此捲入官司風波。不過，他最知名的還是和同黨時任發言人顏若芳「同居」的傳聞。當時王定宇多次被拍到和顏若芳同進同出，但2人宣稱僅是房東、房客關係，即便立法院有提供會館可以過夜，王定宇仍表示自己只是「在台北租個休息處」，更強調屋內有「2間衛浴」，極力撇清和顏若芳有其他不當關係，但他也曾於事後上政論節目才承認2男女同住其實不妥。而針對《鏡周刊》今爆出他疑似搶人小三，王定宇回應指出，他絕對沒有婚外情，他在去年初就開始與太太協議離婚，並在去年8月完成離婚手續，更秀出身分證反面顯示配偶欄為空白，只是為保護家人，離婚的事情並未公開。王定宇並向《鏡周刊》強調，此事另一面向應是「富商性騷女員工未遂，甚至跟監、騷擾」，女方已不堪其擾、身心受創，並由律師及女警輪流陪伴。