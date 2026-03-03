我是廣告 請繼續往下閱讀

AAA確定2026來台 蟬聯2屆高雄世運登場

南韓一年一度影視音樂盛典AAA（Asia Artist Awards／亞洲明星盛典）去年（2025）為了歡慶成立10週年，12月6日、7日特地首度移師台灣在高雄世運舉辦，由於辦得太過成功，主辦對於高雄場地與環境氣候相當滿意，今（3）日稍早宣布，今年2026第11屆AAA，也確定會在高雄世運舉辦！AAA稍早以4國語言宣布，「2026年，第11屆Asia Artist Awards舉辦地點公開！ 請大家多多期待於高雄再次相聚的璀璨之夜。」確定今年AAA也會來高雄世運，時間落在年底，根據去年卡司IU、朴寶劍、佐藤健、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids（SKZ）、IVE等都來台參加，今年勢必也會呈現「半個南韓演藝圈搬來台灣的情況」。事實上，AAA統籌單位MOTIVE Studio社長趙賢宇曾獨家跟《NOWNEWS今日新聞》透露，去年會看上高雄並非突然決定，是在承辦BLACKPINK成員Lisa與SUPER JUNIOR圭賢的高雄見面會後，發現台灣粉絲黏著力、消費力很高，各市區粉絲都願意為了看偶見南下高雄，所以才決定來高雄舉辦。趙賢宇表示，這不單只是活動執行，事前一次又一次針對市場、城市與承載力的實際測試，從場館動線、進出場效率、周邊消費，到粉絲是否願意為了一場活動跨縣市移動，這些細節都遠比單一晚上的票房數字來得重要，因為頒獎典禮評估的，看的從來不是一晚，而是一整套系統能否順利運作；最終活動吸引超過5萬人參與，官方數字統計，一場AAA所帶動的周邊產值效益，至少有5億台幣。AAA是由媒體《StarNews》主辦的活動，為南韓首個結合歌手與演員的綜合性頒獎典禮，集結一年來為K-POP、韓劇、韓國電影發光發熱的明星們，憑藉豪華陣容與僅在AAA才能見到的多元表演舞台，屆屆都引發熱烈話題，BTS、BLACKPINK、SEVENTEEN、邊佑錫都曾在該典禮得過獎；去年來台卡司為26組：IU、朴寶劍、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊、潤娥、車珠英、惠利、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋英宇（又譯：秋泳愚）、佐藤健、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids（SKZ）、IVE、ALLDAY PROJECT、WOODZ（曹承衍）、KiiiKiii、MONSTA X，依照此規模來看，今年卡司勢必堅強。