2026元宵節於今（3）日到來，今天不僅是元宵節，也正逢「血月」月全食，加上赤馬年火上加火格局，讓原本元宵節當日的能量被遮蔽。根據命理專家小孟老師、楊登嵙、易經專家王昆山表示，2026元宵節禁忌多達17項要謹記，包括不可剪髮、借錢、動怒吵架，也不可在月全食時拜拜補財庫。《NOWNEWS今日新聞》特別整理元宵節由來、月全食血月時間、元宵節禁忌等，提醒民眾今日特別注意，避免影響整年運勢。
📍元宵節由來
2026元宵節是春節最後一天，也是天官大帝誕辰的吉日，又稱上元節。而元宵節由來眾說紛紜，最初源自於漢朝，相傳漢武帝為了祭祀「太乙神」舉辦燈會，夜間燃燈敬神，逐漸形成元宵點燈習俗，另一說法則與東漢明帝提倡佛教有關。隋唐時期，元宵節發展成全國性節日，官方開始組織元宵燈會、舉辦歌舞百戲表演，宋代、清朝進一步發展，出現猜燈謎、舞獅等習俗，並隨著移民傳入台灣影響至今。
📍2026元宵節撞血月！逢赤馬年「火上加火」遮蔽能量
天文奇景「月全食」將於3月3日（二）登場，不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現，錯過得再等46年，本次月全食歷時4小時35分鐘，半影時始從台灣時間16時43分開始，一直到晚上22時25分結束，最精華階段將落在19：04至20：03，將可見暗紅色的大滿月月面。
雖然「月全食」具有觀賞價值與科學意義，但在古老傳說中，「血月」常被視為有不祥之兆或陰陽失衡，被稱為「天狗食月」，加上今年正逢丙午年每60年循環一次的「赤馬年」，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥。
📍2026元宵節禁忌
根據命理專家小孟老師表示，元宵節有多項禁忌需要特別注意，包括不隨意借錢、不剪頭髮、不穿黑色或白色衣服等；另外，易經專家王昆山、命理師楊登嵙表示，馬年元宵節碰上「血月」月全食，因今年正逢赤馬年，原本圓滿的能量被遮蔽，所以民間會有2026元宵節有不祥之兆的說法，要注意別在月全食時段拜拜補財庫。
🟡禁忌1：不可以借錢
元宵節這天借錢會把好運借出去，如同肉包子打狗有去無回，未來財氣難再回頭；元宵節當天也切記別跟別人借錢，有損自身貴人運。
🟡禁忌2：不可以逗弄小鳥
民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵會放鞭炮、點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切勿逗弄鳥類。
🟡禁忌3：不要動怒、吵架
元宵節為天官大帝生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明；若在赤馬紅月動怒，等同於火上加火，可能會燒到一整年的好財路，建議在元宵節凡事求個圓，天官大帝賜下的福氣才接得住。
🟡禁忌4：不宜剪髮、洗髮
元宵節當天髮象徵「發」，剪髮代表財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。
🟡禁忌5：不宜殺生
元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。
🟡禁忌6：不宜搬家
傳統民俗通常不建議在元宵節搬家。相傳這天搬家會把當年的福氣和財運搬空。
🟡禁忌7：不宜敲打房子
敲打動作被認為會將原本要進入房子的福氣、財氣「敲掉」，影響未來整年財運。
🟡禁忌8：不去海邊、使用尖銳物
元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。
🟡禁忌9：米缸不要見底
米缸象徵家中「財庫」，米缸見底象徵「斷炊」與錢財空空，寓意未來一年財運不佳、容易破財。
🟡禁忌10：不要弄破衣物
弄破衣服象徵財庫破洞，民俗說法上也會建議別穿破洞褲，或破損衣服，以免影響今年財運。
🟡禁忌11：不要穿黑白色衣服
元宵節民俗上應避免穿著黑白兩色衣服，尤其是黑白條紋相間款式，因為這些顏色與喪事、陰晦、牢獄之災相關。
🟡禁忌12：家中不要太暗
家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。
🟡禁忌13：燈籠勿放在鏡子前
鏡子在風水上屬「陰」，若將發光的燈籠對著鏡子，會形成反照，象徵給陰間亡靈指路，從而招來邪氣，導致整年運勢不佳或容易招惹好兄弟。
🟡禁忌14：吃湯圓不宜敲碗
民間認為敲碗行為類似乞丐討食，會招來窮鬼而導致破財。此外，在夜晚尤其是元宵節當天，敲碗聲被視為容易招來好兄弟前來分食，屬不吉之舉。
🟡禁忌15：不要吃冰
民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒單爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。
🟡禁忌16：拜拜補財庫避開月全食
元宵節當天許多人會拜拜求財、補財庫，建議避開月全食發生的時間，也千萬別在這時間處理財務或下重大決定。元宵節當天白天能量十分良好，建議想拜拜求財者早點起床，才能讓今年順風順水。
🟡禁忌17：月全食時別外出
月食發生時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，老祖宗認為將產生大災難，凡俗肉體之軀不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。建議「月食」發生時這段期間盡量待在屋內，若不得已需外出，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方。
資料來源：小孟老師、王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略、楊登嵙、台北市立天文館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026元宵節是春節最後一天，也是天官大帝誕辰的吉日，又稱上元節。而元宵節由來眾說紛紜，最初源自於漢朝，相傳漢武帝為了祭祀「太乙神」舉辦燈會，夜間燃燈敬神，逐漸形成元宵點燈習俗，另一說法則與東漢明帝提倡佛教有關。隋唐時期，元宵節發展成全國性節日，官方開始組織元宵燈會、舉辦歌舞百戲表演，宋代、清朝進一步發展，出現猜燈謎、舞獅等習俗，並隨著移民傳入台灣影響至今。
天文奇景「月全食」將於3月3日（二）登場，不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現，錯過得再等46年，本次月全食歷時4小時35分鐘，半影時始從台灣時間16時43分開始，一直到晚上22時25分結束，最精華階段將落在19：04至20：03，將可見暗紅色的大滿月月面。
雖然「月全食」具有觀賞價值與科學意義，但在古老傳說中，「血月」常被視為有不祥之兆或陰陽失衡，被稱為「天狗食月」，加上今年正逢丙午年每60年循環一次的「赤馬年」，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥。
根據命理專家小孟老師表示，元宵節有多項禁忌需要特別注意，包括不隨意借錢、不剪頭髮、不穿黑色或白色衣服等；另外，易經專家王昆山、命理師楊登嵙表示，馬年元宵節碰上「血月」月全食，因今年正逢赤馬年，原本圓滿的能量被遮蔽，所以民間會有2026元宵節有不祥之兆的說法，要注意別在月全食時段拜拜補財庫。
🟡禁忌1：不可以借錢
元宵節這天借錢會把好運借出去，如同肉包子打狗有去無回，未來財氣難再回頭；元宵節當天也切記別跟別人借錢，有損自身貴人運。
民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵會放鞭炮、點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切勿逗弄鳥類。
🟡禁忌3：不要動怒、吵架
元宵節為天官大帝生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明；若在赤馬紅月動怒，等同於火上加火，可能會燒到一整年的好財路，建議在元宵節凡事求個圓，天官大帝賜下的福氣才接得住。
🟡禁忌4：不宜剪髮、洗髮
元宵節當天髮象徵「發」，剪髮代表財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。
元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。
🟡禁忌6：不宜搬家
傳統民俗通常不建議在元宵節搬家。相傳這天搬家會把當年的福氣和財運搬空。
🟡禁忌7：不宜敲打房子
敲打動作被認為會將原本要進入房子的福氣、財氣「敲掉」，影響未來整年財運。
元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。
🟡禁忌9：米缸不要見底
米缸象徵家中「財庫」，米缸見底象徵「斷炊」與錢財空空，寓意未來一年財運不佳、容易破財。
🟡禁忌10：不要弄破衣物
弄破衣服象徵財庫破洞，民俗說法上也會建議別穿破洞褲，或破損衣服，以免影響今年財運。
🟡禁忌11：不要穿黑白色衣服
元宵節民俗上應避免穿著黑白兩色衣服，尤其是黑白條紋相間款式，因為這些顏色與喪事、陰晦、牢獄之災相關。
家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。
🟡禁忌13：燈籠勿放在鏡子前
鏡子在風水上屬「陰」，若將發光的燈籠對著鏡子，會形成反照，象徵給陰間亡靈指路，從而招來邪氣，導致整年運勢不佳或容易招惹好兄弟。
🟡禁忌14：吃湯圓不宜敲碗
民間認為敲碗行為類似乞丐討食，會招來窮鬼而導致破財。此外，在夜晚尤其是元宵節當天，敲碗聲被視為容易招來好兄弟前來分食，屬不吉之舉。
民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒單爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。
🟡禁忌16：拜拜補財庫避開月全食
元宵節當天許多人會拜拜求財、補財庫，建議避開月全食發生的時間，也千萬別在這時間處理財務或下重大決定。元宵節當天白天能量十分良好，建議想拜拜求財者早點起床，才能讓今年順風順水。
🟡禁忌17：月全食時別外出
月食發生時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，老祖宗認為將產生大災難，凡俗肉體之軀不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。建議「月食」發生時這段期間盡量待在屋內，若不得已需外出，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。