我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「馬王」Ferrari LaFerrari歷經4組競標者、13次喊價，最後以1億3500萬元拍定。（圖／記者劉松霖攝）

▲弘達國際汽車董事長謝瑞益確定以1.35億元得標「馬王」Ferrari LaFerrari，邊笑邊連喊兩次「要買來找我」。（圖／記者吳翊緁攝）

太子集團豪車拍賣會已於今日下午1點前結束，33輛豪車中創下最高拍定價格者為「四大神獸」之一的「馬王」Ferrari LaFerrari，歷經4名競標者共13次激烈競標，最後由應買人編號第163號的謝瑞益以1億3500萬元得標。外號「蟹老闆」的謝瑞益是弘達國際汽車董事長，從修車學徒拚到全台最大外匯車商，如今他公司臉書有15萬人追蹤、Youtube頻道26.8萬訂閱，形同「網紅車董」。Ferrari LaFerrari全球限量499台，是法拉利2013年推出的混合動力超級跑車，馬力高達963匹，從時速從零到百只需2.8秒；在今天的拍賣會上，「四大神獸」依序由Porsche 918 Spyder、Bugatti Chiron Sport、McLaren P1登場，Ferrari LaFerrari壓軸拍賣，起標價9700萬元，每次加價不得少於10萬元。第一名出價者為1億元，謝瑞益直接多喊1千萬，將價格墊高為1.1億元，第三次喊價者只加50萬元，謝瑞益「湊整數」把1億1050萬元再加高為1.2億元，之後再經歷9次喊價，每次加價大多為100萬元，最後仍由謝瑞益得標，創下拍賣會天價1億3500萬元。謝瑞益一喊出1.35億元便引發全場譁然，他笑著催促拍賣官「敲了啦」、「落槌」、「不要再蠱惑車迷了」，在拍賣官喊1億3500萬三次之後確定拍出，全場立刻鼓掌歡呼，謝瑞益一邊大笑一邊喊著「要買來找我」。謝瑞益不同於其他參與競標的應買人，有些會低調打扮刻意戴墨鏡、口罩，他得標後大方豎起大拇指與「馬王」合照。