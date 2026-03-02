2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（2）日將展開首場官辦熱身賽，交手日本職棒（NPB）歐力士猛牛二軍，此役也將是30人名單全員到齊後首場對外比賽。《NOWnews 今日新聞》替讀者整理轉播連結、球員名單、天氣資訊以及中華隊昨（1）日「完全體」練球相關報導。
🟡2026年WBC經典賽官辦熱身賽轉播資訊
1.中華隊交手日職歐力士猛牛（二軍）
時間：上午10點（台灣時間）
有線電視：東森新聞（51台）
MOD：愛爾達體育二台（201台）
網路：Hami Video、ELTA.tv
2.韓國隊交手日職阪神虎（一軍）
時間：上午11點（台灣時間）
MOD：愛爾達體育三台（202台）
網路：Hami Video、ELTA.tv
3.日本隊交手日職歐力士猛牛（一軍）
時間：晚上18點（台灣時間）
MOD：愛爾達體育二台（201台）
網路：Hami Video、ELTA.tv
🟡2026年WBC經典賽中華隊30人名單
🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
🟡2026年WBC經典賽官辦熱身賽球場天氣資訊
地點：宮崎縣宮崎市清武SOKKEN球場
當地天氣，根據氣象預報，上午10點前，降雨率70%、每小時降雨量0.7mm，10點後降雨率提升至90%，每小時降雨量3mm，主辦單位已經預防性在內野蓋上大帆布，加上外野、界外區為人工草皮，比賽開打機率不低。若球迷朋友有意入場替中華隊加油，請記得準備雨具。
🟡2026年WBC經典賽官辦熱身賽球場交通資訊
地點：宮崎縣宮崎市清武SOKKEN球場
請從宮崎車站搭乘「JR日豐本線」至「清武站」下車。需要特別注意的是，清武站距離球場約有3.2公里的距離，徒步約45分鐘至1小時，強烈建議出站後直接轉乘計程車，車程約5到10分鐘即可抵達園區。
🟡2026年WBC經典賽中華隊官方練球日相關報導
旅美強打「怪力秀」！費仔、李灝宇砲轟計分板
首度穿上中華隊藍色戰袍的台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），昨日在打擊練習展現大聯盟等級爆發力，多次輕鬆將球送出牆外，甚至直接擊中中外野計分板。另一名旅美強打「怪力男」李灝宇同樣狀態火熱，不僅頻頻開轟，一顆界外球更直接「打爆」場邊護欄，讓一旁的林昱珉都忍不住驚呼叫他「賠錢」！李灝宇強調，目前擊球品質已達季賽水準，對於即將到來的賽事充滿信心。
投手群「進化」！林昱珉、林維恩無懼時差
旅美左投林昱珉此次回歸展現更強壯的身材，休賽季增重5公斤提升肌肉量，讓球速與變化球犀利度更有感。他表示，目標只有一個，就是幫助中華隊「衝破首輪」。而經歷15小時航程抵達的林維恩，落地後隨即進牛棚調整，霸氣宣告面對世界列強「看到誰就打，不用怕」，展現初生之犢不畏虎的鬥志。
官辦熱身賽今登場 張峻瑋先發、投手車輪戰
中華隊今日將迎來首場官辦熱身賽，對手是日職強豪歐力士猛牛。總教練曾豪駒透露，先發投手將由小將張峻瑋掛帥，並採取牛棚車輪戰模式。打線方面，為了讓主力找回節奏，「費仔」費爾柴德與李灝宇都將先發亮相。李灝宇預計定位於二壘，屆時有望與鄭宗哲重現U18時期的黃金內野防線。
更多「2026經典賽」相關新聞。