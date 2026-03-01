我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（1）日於宮崎SOKKEN球場展開官方練習日，旅美左投林昱珉穿上中華隊新戰袍，正式加入中華隊訓練。林昱珉表示，這段期間都有關注中華隊的備戰狀態，目前覺得氣氛很好，他指出，尚未收到教練團指示要在哪場比賽登板，比起期待跟哪隊、哪位打者交手，他更在意能否幫助中華隊挺進第2輪。林昱珉表示，今日練球就是輕鬆活動，讓身體調整到最好的狀態，「搭很久的飛機，有受到時差影響，就先慢慢調整，也知道怎麼調整時差，這比較不會有太大問題。」林昱珉透露，休賽季有增重5公斤，讓肌肉量提升，球速也因此變快，現階段以調整控球為主，「目前實戰變化球犀利度夠，希望控球能再更好。」林昱珉說，雖然他人在美國，但一直跟林家正保持聯絡，也隨時關注中華隊備戰狀況，「看得出來，團隊氣氛很好，12強遇過大家，有種熟悉的感覺。」林昱珉說，在飛機上沒特別想什麼，就是很期待回到中華隊大家庭，「很開心跟大家在一起比賽，享受當下。」繼12強後再度披上中華隊戰袍，林昱珉坦言，他從小打過無數國際賽，這是目前唯一沒參與過的國際賽，但他也說，「不是比賽讓我期待，是因為我是旅外、沒打過中職，現在身邊的隊友都是同個國家，很開心也很興奮。」林昱珉說，昨日報到後，大家的互動很棒，今早他也主動與曾效力過響尾蛇隊的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）打招呼。為了打經典賽，林昱珉有刻意提早開機，「經典賽對球團來說是不穩定的因素，我希望自己提早開機，提早回去把課表排好，讓自己沒有負擔丟球這樣。」林昱珉說，目前還沒收到指令要投哪場比賽，但他會持續調整，等待教練團通知。他直言，比起期待交手哪支球隊、哪位打者，他的目標是中華隊打進第2輪賽事。