▲中華隊總教練曾豪駒(圖)代表球隊接下印有「宮崎牛」的特製看。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊大軍抵達日本宮崎，隨著天氣終於放晴，球隊也立刻在宮崎SOKKEN球場展開高強度的實戰演練。為了迎接這批來自台灣的頂尖好手，身為地主的宮崎市展現了極高的待客之道，特別在練球空檔舉行歡迎儀式，並送上當地最具代表性的頂級名物「宮崎牛」為中華隊加菜，期盼能為選手們補充滿滿的戰鬥能量。在歡迎儀式上，中華隊總教練曾豪駒代表球隊，從日方代表手中接下印有巨大和牛油花的「宮崎牛」特製看板。看板上除了醒目的「宮崎牛」3個金色大字外，更霸氣標註了「日本一」以及「內閣總理大臣賞(4大會連續)」的最高殊榮。這份被譽為日本體育界「最強勝負飯」的頂級食材，無疑是為剛經歷長途飛行與高強度集訓的中華隊，注入了一劑強心針。對於許多台灣饕客來說，說到日本和牛可能先想到神戶牛或松阪牛，但「宮崎牛」在日本國內的地位可是名副其實的「隱藏王者」。要被冠上「宮崎牛」的稱號門檻極高，必須是宮崎縣內生產育肥的黑毛和牛，且肉質等級必須達到日本食肉格付協會訂定的「4級」或「5級」以上。而看板上特別強調的「內閣總理大臣賞」，其實是指每5年舉辦一次、有「和牛奧運會」之稱的全國和牛能力共進會。宮崎牛史無前例地達成了「4大會連續」奪下最高賞的驚人紀錄，這意味著它在長達20年的時間裡，穩坐日本和牛霸主的寶座。宮崎牛最大的特色，在於其如藝術品般的細緻油花(霜降)，以及極低的油脂熔點。放上烤網只需稍微炙烤，豐富的肉汁與甘甜的香氣便會瞬間爆發，入口即化的口感令人魂牽夢縈。對於正處於WBC備戰關鍵期的中華隊選手而言，這不僅僅是一頓奢華的美味。高質量的優質蛋白質與豐富的微量元素，是運動員在經歷大量體能消耗後，修復肌肉組織的最佳來源。在緊繃的訓練之餘，能大口享用「日本一」的頂級牛肉，對球員絕對有著無法數據化的正面影響。