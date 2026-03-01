我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廣澤宮臉書粉專當天拍攝的照片中，有看到王子（左框）與陳大天（右框）的身影，粿粿則未入鏡。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

▲粿粿（左）、王子（右）在爆出婚外情醜聞後就停工神隱至今。（圖／王子邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

藝人粿粿去年10月被老公范姜彥豐指控出軌好友王子（邱勝翊），雙方各執一詞，目前已經開打離婚官司。而王子則是停工神隱至今，但他與粿粿農曆大年初六（2/22）時，被人發現現身廣澤宮參與開工團拜活動。在粿王風波爆發後時隔4個月首度同框，粿粿打扮很低調，用口罩、帽子把自己包緊緊，還向文昌帝君擲筊求得好運乖乖，一舉一動備受關注。由藝人賴銘偉擔任宮主的桃園大溪廣澤宮近年來成為演藝圈不少明星的信仰中心。大年初六開工當天，現場星光熠熠，資深歌手鄭怡、柯大堡、初孟軒、陳大天、劉樸等人皆到場祈福。王子與弟弟毛弟（邱宇辰）和緋聞對象粿粿也一同現身參與拜拜活動。當天王子戴著黑框眼鏡，沒有多做偽裝，粿粿則是以黑色口罩搭配棒球帽現身，兩人雖刻意保持距離不想被認出，但在長達3小時的活動過程中，一舉一動仍成為現場焦點。有趣的是，當天活動上賴銘偉說到，文昌帝君不僅保佑學生考運，對於一般上班族、演藝人員洽談合約與職場運勢也大有助益。王子、毛弟與粿粿聽聞後，隨即加入信徒行列排隊擲筊。最後結果出爐，3人中僅有粿粿順利擲得聖筊，成功領取被神明加持過的乖乖，似乎也為她近期與范姜彥豐的離婚官司焦慮找到了一份心靈寄託。對於粿王合體一事，賴銘偉態度大方回應，認為那些都是個人的問題，而宗教信仰是很生活化的，大家都可以來廟裡拜拜紓壓、釋放心靈，相信只要內心安定，大家的紛擾都能迎刃而解。據了解，王子與毛弟與廣澤宮關係緊密，過年前也曾參與廣澤宮尾牙、協助神尊開光，參加信仰活動不受風波影響。