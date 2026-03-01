我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列對伊朗「預防性打擊」後，市場聚焦油、金價格。分析指出，這類軍事衝突若讓供應鏈與能源運輸安全蒙上陰影，往往會快速拉高原油的地緣溢價，同步推升黃金等避險資產。觀察焦點，分析點出三條主線。第一是伊朗是否採取更強硬的報復方式，特別是攻擊周邊油氣設施或干擾海峽航運，一旦出現，油價上行風險將迅速放大。第二是美國介入程度，若轉為更直接參戰，市場波動可能從區域性風險放大為全球性衝擊。第三則是外交斡旋是否仍能開展，包括日內瓦或其他場域的談判空間能否出現，將決定風險溢價是短暫噴出、還是變成長期常態。原油市場，重點不只在伊朗產量本身，而在供應中斷的可能性被放大後，市場願意付出多少風險溢價。報告估算，在戰事升級的情境下，布蘭特原油與西德州原油常見的即時反應，是出現約7%到10%的跳漲。即便伊朗並非全球最大產油國，但其出口仍占一定比重，只要供應端風險升溫，價格就會先反映「不確定性」本身。更敏感的觸發點在荷姆茲海峽等關鍵航道。分析指出，若主要運輸路線遭封鎖或干擾，油價可能不只是「漲一段」而是分階段上移；極端狀況下，每桶上看100美元以上的情境不能排除。整體而言，短期油價易漲難跌、波動加大；中期若衝突降溫且供應未實質中斷，漲幅可能回吐；但長期仍可能因地緣風險溢價常態化而維持震盪偏大。黃金則屬於典型的避險資產。分析認為，戰事一旦升級，避險資金會傾向把部位往貴金屬集中；在本次局勢背景下，金價已在每盎司5000美元上方整理，衝突消息容易再推升買盤。報告也提到，除了戰爭因素，各國央行，特別為中國、俄羅斯近年增加黃金配置、降低對美元依賴的趨勢，也被視為金價下檔支撐的重要來源。至於其他資產的外溢效應，分析整理出幾個方向：股市通常先反映不確定性，全球股市可能出現1%～2%的即時回檔或大幅震盪，但國防工業等特定族群可能相對受惠；若油價走高並停留一段時間，能源成本會往運輸與生產端傳導，使通膨壓力再升溫，進而讓各國央行的政策空間變小，市場擔憂降息節奏可能被迫延後。航運物流方面，保險費率與繞航成本可能上升，拉長運輸時間、增加供應鏈負擔。匯市方面，避險情緒常推升美元與瑞士法郎等避險貨幣，新興市場貨幣，例印度盧比、新台幣則可能承受較大波動與貶值壓力。