元宵節記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，3月3日（週二）在台中市、台南市、南投縣上述3縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達8小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市3月3日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月3日上午09時至13時（4小時）
停水原因：為辦理本廠文心昌平小區封閉測試，疑似該區域有漏水跡象，故辦理停水封閉檢測
📍影響區域
北屯區：三光里、北京里、北屯里、平安里、平心里、平昌里、平田里。共7個村里。柳陽東街以東，北屯路以西，文心路四段以南，太原路三段以北。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月3日上午09時至16時（7小時）
停水原因：小區分段漏水檢測作業。
📍影響區域
南投市：南崗一路、南崗二路、南陽路、建國路、彰南路二段、復興路、文化路、文林路、民族路、民權街、祖祠路、福崗路一段。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月3日上午10時至18時（8小時）
停水原因：汙水下道工程施工，自來水管線遷移施工。
📍影響區域
新營區：南紙街、太子路、新榮路、金華路三段、長榮路三段。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
