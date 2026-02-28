2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開打在即，除了各國戰力受到矚目，場上的球衣美學也成為討論焦點。美媒《新聞週刊》記者泰勒埃茲伯格（Tyler Erzberger）近日針對參賽20支球隊的球衣進行排名。令人遺憾的是，中華隊在本次評比中落居第18名，而日本隊則憑藉其標誌性的經典條紋球衣奪下冠軍。
前五名設計評選：荷蘭「皇冠」搶眼、日本「條紋」封神
埃茲伯格在報導中詳列了前五名的入選理由，並對各國設計精髓給予高度評價：
⚾第1名：日本
日本隊憑藉純白細條紋球衣奪冠。埃茲伯格原文指出，儘管大谷翔平穿著新款彩色球衣，但「正是那套在上一屆WBC最終決戰中成為標誌的細條紋球衣，給予了他們領先優勢」。報導更感性提到，看到這套球衣就會想起2023年決賽大谷三振楚奧特的瞬間，「大谷在那些日本隊條紋中，從超級巨星晉升為活生生的傳奇」。
⚾第2名：委內瑞拉
委內瑞拉球衣以活力奪下榜眼。埃茲伯格認為，當想到WBC的所有美好事物時，委內瑞拉帶來了「你想像中的喜悅與色彩」。儘管與過去相比不再那麼誇張，但原文稱讚他們仍是今年WBC「色彩最繽紛的球隊」，其活力與球隊風格完美契合。
⚾第3名：荷蘭
荷蘭隊在配色與細節上脫穎而出。在眾多紅白藍色系的隊伍中，荷蘭隊明顯勝出，原文直言：「你的帽子上有國旗？還是幾個英文字母？荷蘭隊擁有的是一頂皇冠。」評比指出，在眾多藍、紅、綠色的球衣中，荷蘭隊「鮮明的橘色在人群中脫穎而出」。
⚾第4名：多明尼加
多明尼加球衣被評價為「經典再進化」。埃茲伯格表示非常熱愛其胸前的共和國標誌，認為這套球衣對經典設計的小幅更新「帶回了懷舊的回憶」。多明尼加曾於2013年奪冠，時隔13年後，這套設計依然被視為大賽的主角之一。
⚾第5名：美國
美國隊雖然走簡約風，但已被賦予傳奇地位。內文寫道，美國隊的設計雖然不是最華麗的，但經過多屆賽事後，「已從單調轉變為經典」。原文特別提到，在許多隊伍使用通用字體時，美國隊胸前「帶有條紋的S字樣，為美國隊承擔了許多視覺上的重任」。
亞洲三強評價兩極 中華隊設計遭點名陪榜
在本次公布的排行榜中，中華隊（Chinese Taipei）排在第18名，在20支隊伍中處於後段班，僅領先以色列與大不列顛隊。同組的南韓隊則排名第10，位居中段。
隨著3月5日正式賽程於東京巨蛋展開，各國好手將穿上這些戰袍。對於中華隊而言，雖然球衣美學評比僅供參考，但如何穿著這套球衣在場上擊敗排名更前面的對手，將是台灣球迷最期待的畫面。
中華隊本次參賽的球衣樣式，依舊維持支持者所熟悉的經典組合。主場球衣以純白色為底，搭配胸前醒目的「CHINESE TAIPEI」藍色字體，並以紅色邊框勾勒出鮮明輪廓。這套設計最顯眼的特徵在於其對稱性與簡潔感，象徵著台灣棒球一貫的堅毅精神。
在球衣的袖口與側邊，運用了代表國旗色彩的紅、藍雙色滾邊進行點綴，增加視覺的層次感。帽子的設計則以深藍色為基調，正前方繡有象徵中華隊的「T」與「C」交疊隊徽。雖然美媒《新聞週刊》認為這類設計在國際賽事中顯得較為大眾化（Generic），缺乏如荷蘭隊或委內瑞拉隊那樣大膽的色彩突破，但對於本地球迷而言，這套戰袍代表的是跨越世代的棒球記憶。
WBC 20隊球衣排名完整名單
1.日本、2.委內瑞拉、3.荷蘭、4.多明尼加、5.美國、6.澳洲、7.古巴、8.墨西哥、9.義大利、10.南韓、11.加拿大、12.巴西、13.捷克、14.波多黎各、15.哥倫比亞、16.巴拿馬、17.尼加拉瓜、18.中華隊、19.以色列、20.英國。
消息來源：新聞週刊
WBC 20隊球衣排名完整名單
