我是廣告 請繼續往下閱讀

徐若熙今（26）日於台日交流賽上，代表福岡軟銀交手中華隊，面對眾多中職一線強打，徐若熙仍展現強投本色，主投3局無失分完美發揮，還刷新生涯極速158公里火球，賽後笑說，對決中華隊隊友都用微笑來回應，「用微笑跟學長打招呼，一樣就是把自己最好的東西表現出來給他們看，想跟學長說：『WBC我準備好了！』」徐若熙首局僅用11球投出三上三下，包含解決中華隊2大強打張育成、陳傑憲，他賽後透露，熱身時就覺得狀況有回到比賽的感覺，第一局丟球時基本上都用百分百力量，「這樣我才知道有沒有到比賽的感覺，2、3局改投比較多變化球，調整變化球的角度。」久違面對中華隊眾多學長們的正面對決，徐若熙場上霸氣之餘，也笑說自己都是用微笑跟學長打招呼，「就是把自己最好的東西表現出來給他們看，想跟學長說：『WBC我準備好了！』」至於讓陳傑憲三振揮棒落空的球路，徐若熙笑說記得是變速球，「球有不一樣，可能軌跡或是變化的角度都不太一樣。」徐若熙本場投完後，預計回到中華隊陣中，對於屆時期待與個人定位上，徐若熙表示只希望全力幫助球隊，「多吃一點出局數，我會盡我最好的實力幫助球隊。」軟銀監督小久保裕紀賽後稱讚，本場是徐若熙春訓以來最好一戰，徐若熙本人則表示，「春訓階段，就是一直在找出自己投球最舒服的感覺，確實進度有點慢，因為今天是我第一場正式比賽，有時候就是要到正式比賽才能把臨場的感覺拿出來。」台日交流賽前，球團讓徐若熙選擇要穿中華隊戰袍還是為軟銀出戰，徐若熙最後選擇軟銀，「主要想趕快融入這支球隊，才會選擇穿軟銀球衣登板，比賽時就是跟自己對話，不管對到誰都是用最好的球路去丟，專注在捕手手套上。」