▲雷納德受到合約醜聞影響，快艇隊極可能尋求脫手。儘管場外爭議不斷，但雷納德本季繳出場均28.0分，且投籃命中率接近「180俱樂部」。（圖／ａ美聯社／達志影像）

▲鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy）最受矚目。湖人隊與勇士隊在冬季便多次展現對他的高度興趣，外界預期鵜鶘隊在夏天會更有意願進行談判。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落幕，聯盟各隊在2月初完成大量交易的同時，也為即將到來的夏季市場鋪好基礎。預期屆時許多球隊將擁有更多薪資空間與選秀權，足以針對市場上的頂尖球星發動大規模報價。美國媒體《Heavy Sports》記者Sean Deveney點名雷納德（Kawhi Leonard）和莫蘭特（Ja Morant）等7位球星，認為他們很可能在季後被擺上貨架。在公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）仍是市場焦點，但他的前景有很大的不確定性。聯盟高層與經紀人點名了另外兩位在夏天極具吸引力的交易對象：雷納德（Kawhi Leonard）和莫蘭特（Ja Morant）雷納德受到合約醜聞影響，快艇隊極可能尋求脫手。儘管場外爭議不斷，但雷納德本季繳出場均28.0分，且投籃命中率接近「180俱樂部」（49.4%命中率、38.1%三分命中率、90.5%罰球命中率），聯盟總經理預期這將引發一場激烈的爭奪戰。雖然莫蘭特在交易截止日前呼聲極高，但他因傷本季僅出賽20場，目前交易價值正處於低谷，這反而讓夏季成為其他隊伍低價接手的時機。多位實力派球員預計重回傳聞中心，其中鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy）最受矚目。湖人隊與勇士隊在冬季便多次展現對他的高度興趣，外界預期鵜鶘隊在夏天會更有意願進行談判。此外，籃網隊的波特（Michael Porter Jr.）因近期受傷病困擾導致表現下滑（2月三分命中率僅18.2%），能否在夏季換到好包裹仍有待觀察。而金塊隊的強森（Cam Johnson）雖然防守與投射均出色，但礙於球隊明年需續約華生（Peyton Watson）的財務壓力，強森極可能成為薪資考量下的犧牲品。內線球員方面，沙波尼斯（Domantas Sabonis）雖然正在接受膝蓋手術，但憑藉場均19分、13籃板的穩定貢獻，在市場上仍有競爭力。騎士隊的中鋒艾倫（Jarrett Allen）則是因為球隊薪資已逼近「第二土豪線」（2.2億美元），為了緩解財務壓力，艾倫被視為最容易被交易的籌碼。