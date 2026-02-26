我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）名人堂球星波許（Chris Bosh）於2026年2月25日透過社群媒體發布了一則令人不安且坦率的健康更新，他在文中透露自己在毫無預警的情況下突然昏倒，醒來時竟發現自己倒在血泊之中。波許詳細描述了事發經過，當時他正準備與妻子出門約會，在從衣帽間走向浴室時，身體突然出現異狀。他感到左腿傳來一陣如電擊般的麻木感，隨即整個人崩潰倒地。當波許恢復意識時，發現自己躺在自己的血泊中，身旁則是正在撥打911電話求救的妻子。他寫道，當時他試著像往常一樣移動，但身體卻完全沒有反應。他在影片中強調，這一切發生得非常快且毫無徵兆，並坦言自己目前仍在復健中，感到能活著非常幸運。儘管該消息在網路上引發熱議與各種猜測，但波許在影片及電子報中並未公開具體的醫療病因或診斷結果。由於波許過往的NBA生涯正是因為血栓併發症而被迫中斷，這次的意外特別令球迷揪心。然而，在波許親口證實前，目前尚無法確認這次昏倒是否與過往病史有關。波許表示這次經歷徹底改變了他的觀點，讓他重新投入寫作，並希望藉由這次驚魂記向大眾傳達一個核心訊息：「不要等待」。他鼓勵大家無論是想旅行、創業、追求升遷或是進行任何有意義的改變，都應立即行動，不要等到生命受到威脅才後悔。他認為應將重心放在真正熱愛的事物與身邊的人身上，而非在網路上追求陌生人的認同。波許是NBA當代定義大前鋒角色的關鍵球員之一，曾在2003年選秀以第4順位進入聯盟。他在多倫多猛龍隊度過7個賽季後，於2010年加盟邁阿密熱火隊，與詹姆斯（LeBron James）及韋德（Dwyane Wade）組成著名的「三巨頭」陣容，並贏得2012年與2013年兩座總冠軍。他在13個職業賽季中累積17189分、7592個籃板，11度入選明星賽，並於2021年正式入選奈史密斯籃球名人堂。這起突如其來的健康危機，也讓各界再度關注這位籃球巨星退役後的生活與挑戰。