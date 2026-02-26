我是廣告 請繼續往下閱讀

地方選戰即將年底登場，街上是滿坑滿谷的政治人物形象看板，候選人力求讓民眾認識自己。不過，有網友昨（25）日發現，不少候選人居然「本人和照片差很大」，像是國民黨立委陳玉珍、王鴻薇、彰化縣議員王孝裕，以及當年經典的台北市議員參選人王致雅等，讓網友直呼「沒有要戰容貌，但可以不要當詐騙嗎？」政治人物通常在發佈形象照前都會利用修圖工具讓自己看起來更年輕、好看、優秀，但有網友昨在社群平台Threads上發起：「我自行宣布，第一屆本年度參加市長、議員選舉本人跟宣傳照差最多的人，選手如下」，只見第一個出現的就是民眾黨參選人王孝裕，而他在照片中頭髮濃密、深眉大眼，還有相當健壯的手臂肌肉。接著，留言區還出現前國民黨發言人楊智伃、藍委陳玉珍、張智倫、呂玉玲等，都讓網友直呼「 張智倫沒人能超越」、「基隆詐騙」。另外，也有網友指出去年看到台北市副市長林奕華本人時，「真的有被嚇到」；也有網友指出，民眾黨林子宇根本是「川劇變臉女神」等。而最經典的，當然不能忘記王致雅形象照，網友大呼：「誠實點不行嗎？」、「祖母出來幫孫女拜票嗎？」不過，同時也有網友指出，高雄市也出現一位看板跟本人長一樣的候選人，就是議員參選人林浤澤。事實上，候選人形象照和本人差很大的話題常常被民眾拿出來討論，而中選會就曾強調：「適當的美化能幫政治人物加分，畢竟人愛漂亮，天經地義，會再和主管機關討論。」