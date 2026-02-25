我是廣告 請繼續往下閱讀

成家小館員工陳屍冰櫃「遭洗負評」！鄰居、在地鄰居急聲援

▲成家小館發生女員工疑似受困冷凍庫而不幸身亡，業者於臉書粉專發出四點聲明。（圖／翻攝Google地圖）

但依舊有部分網友肉搜店家，甚至洗版1星負評，引發其他民眾反彈聲浪，認為「說真的，沒去消費過可以這樣看完新聞一直洗評論嗎？現在的網友都很閒欸」，呼籲網友在事件尚未查明前，不應對店家肉搜、洗負評。

也有在地居民、店家鄰居在社群平台留言聲援，透露老闆娘平時對待員工如家人，每年都會招待員工出國旅遊，員工也常向熟客誇讚老闆娘為人

▲24日北市文山區知名餐廳1名女員工陳屍在冷凍庫。（圖／翻攝畫面）

成家小館傳冰櫃女屍案！業者痛心聲明：懇請外界給予空間、避免過度揣測