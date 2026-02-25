台北文山區知名餐廳「成家小館」於24日傳出一名服務近30年的69歲劉性女員工陳屍冷凍庫，事件爆發後，警方雖然初步排除他殺嫌疑，但仍引發部分網友針對店家肉搜、洗負評。但也引來在地居民以及店家鄰居出面聲援，表示老闆娘私下待人親切，每年都會招待員工旅遊，呼籲外界在事件尚未查明前，不應對店家洗1星負評，喊話「誰都不希望自己的店裏發生這種事情」。
成家小館員工陳屍冰櫃「遭洗負評」！鄰居、在地鄰居急聲援
綜合媒體報導，位於台北市文山區木新路三段一家知名餐廳「成家小館」，在昨（24）日上午有員工發現冷凍庫無法打開，找來鎖匠破壞破後，才發現一名服務近30年的69歲劉性女員工倒臥其中、明顯死亡。
事件曝光後，隨即在網路上引發討論，雖然根據警方初步調查排除他殺，並指出案件與職場環境無直接關聯，但依舊有部分網友肉搜店家，甚至洗版1星負評，引發其他民眾反彈聲浪，認為「說真的，沒去消費過可以這樣看完新聞一直洗評論嗎？現在的網友都很閒欸」，呼籲網友在事件尚未查明前，不應對店家肉搜、洗負評。
不僅如此，也有在地居民、店家鄰居在社群平台留言聲援，透露老闆娘平時對待員工如家人，每年都會招待員工出國旅遊，員工也常向熟客誇讚老闆娘為人，「老闆娘對人都客客氣氣，希望大家在真相未出前，Ggoogle評論可以不要給一星！」、「誰都不希望自己的店裏發生這種事情，畢竟開門做生意！」。
成家小館傳冰櫃女屍案！業者痛心聲明：懇請外界給予空間、避免過度揣測
針對該起案件，成家小館於24日晚間發出聲明，表示後續將全力配合調查，強調該員工為人和善，與同事相處融洽，警方已排除此事件與其在本店的工作內容、職場環境有關。基於對逝者及其家屬的尊重，懇請外界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。
成家小館強調，已暫停營業進行內部整頓，包括消毒及更換所有食材，避免造成食品安全疑慮，並為全體員工安排專業心理諮商與輔導，確保夥伴們的身心健康；目前正全力協助家屬處理後續事宜並提供實質幫助，視情況提供經濟支援如喪葬費用及持續關懷家屬。
成家小館最後沉痛表示，「一直將夥伴視為家人。發生此憾事，我們深感自責未能及時察覺夥伴在私人生活中的困境。未來，我們將更加關注員工的工作與生活平衡」。
資料來源：成家小館-木新創始店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，位於台北市文山區木新路三段一家知名餐廳「成家小館」，在昨（24）日上午有員工發現冷凍庫無法打開，找來鎖匠破壞破後，才發現一名服務近30年的69歲劉性女員工倒臥其中、明顯死亡。
不僅如此，也有在地居民、店家鄰居在社群平台留言聲援，透露老闆娘平時對待員工如家人，每年都會招待員工出國旅遊，員工也常向熟客誇讚老闆娘為人，「老闆娘對人都客客氣氣，希望大家在真相未出前，Ggoogle評論可以不要給一星！」、「誰都不希望自己的店裏發生這種事情，畢竟開門做生意！」。
針對該起案件，成家小館於24日晚間發出聲明，表示後續將全力配合調查，強調該員工為人和善，與同事相處融洽，警方已排除此事件與其在本店的工作內容、職場環境有關。基於對逝者及其家屬的尊重，懇請外界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。
成家小館強調，已暫停營業進行內部整頓，包括消毒及更換所有食材，避免造成食品安全疑慮，並為全體員工安排專業心理諮商與輔導，確保夥伴們的身心健康；目前正全力協助家屬處理後續事宜並提供實質幫助，視情況提供經濟支援如喪葬費用及持續關懷家屬。
成家小館最後沉痛表示，「一直將夥伴視為家人。發生此憾事，我們深感自責未能及時察覺夥伴在私人生活中的困境。未來，我們將更加關注員工的工作與生活平衡」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995