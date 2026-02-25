我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔（右）去年再婚胡凱翔（左），兩人身穿白衣去登記。（圖／劉雨柔IG@lyvonne0526）

▲劉雨柔（右）前夫是格鬥選手黃育仁（左）。（圖／劉雨柔臉書）

女星劉雨柔去年7月與籃球球星胡凱翔奉子成婚，女兒出生後今（25）日卻傳出婚姻亮紅燈消息。胡凱翔遭爆酒後向友人吐露自己有想離婚的念頭，坦言長期承受壓力，夫妻在育兒理念上屢生衝突，加上劉雨柔個性較為強勢，讓胡凱翔苦不堪言。友人形容兩人關係如壓力鍋，曾在聚會上因照顧孩子問題當場氣氛僵化，可見這對新手爸媽磨合不易。據《鏡週刊》報導，胡凱翔與劉雨柔在婚後經常因育兒問題發生衝突，胡凱翔因此在酒後對朋友吐露心聲，坦言有想離婚的念頭，因劉雨柔太過強勢，他真的快受不了了。據悉，兩人近期還曾當眾發生衝突，胡凱翔帶著妻女回到屏東老家，與許多好哥們聚會，胡凱翔當時心情很不錯，酒水沒了他還起身想再去買，怎料劉雨柔卻因此暴怒，板起臉孔質疑胡凱翔只顧喝酒不顧小孩，更當眾怒罵：「孩子不是我一個人的」，讓場面相當尷尬。而劉雨柔過去也曾有過一段婚姻，前夫是格鬥選手黃育仁，兩人在2017年結婚、2022年離婚，隔年劉雨柔才結識胡凱翔，並在去年奉子成婚。劉雨柔當時坦言自己因為子宮肌腺症與多囊卵巢症候群，曾被醫師判定難以自然受孕，怎料卻意外懷上女兒「小花生」，讓她相當珍惜這得來不易的緣分，十分保護女兒，或許也是因為這樣才頻頻因育兒問題與胡凱翔起衝突。對於婚變一事，《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問劉雨柔，但至截稿前尚未獲得回應。