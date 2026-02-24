大年初九拜天公，別忘了傳初九早安圖問候親友。本周免費貼圖更新，LINE表示，官方貼圖小舖今（24）日一口氣推出5組全新貼圖，大力推薦「Team Taiwan中華隊加油貼圖」佛心免錢，WBC經典賽一起為中華隊加油。《NOWNEWS今日新聞》再找出2組架上沒有的隱藏版貼圖，最新「馬年大吉」貼圖初九開工繼續用。合計32組貼圖全部不用錢，超實用的早安圖從初八、初九用到初十不重複，快把握限時下載。
🟡「免費貼圖小舖」2月24日最新上架
📍喵比太郎之超實用全壘打（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
📍安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 胖極（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍Team Taiwan中華隊加油（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍鄭重介紹熊大的新朋友們（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物品牌名店 × 美保貓貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍馬弟與你一起無畏前行（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍聯邦小白-好運馬上來（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 51的emo外星人（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物直播 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍馬上有錢！新年興富發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍2026 OPEN!新年快樂動次動!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍矽品42週年 小矽小品限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍安富利小洲的科技日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
🟡LINE「貼圖小舖」2月免費貼圖整理
📍LINE發票管家 × 嗚比的朋友（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/18
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍PRADA 新年限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍黑狗兄來囉!讓你旺旺!旺旺!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍momo co賀新年 馬上發財！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍LINE TV｜肥兔寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/25
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
