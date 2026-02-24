結束長達9天的春節連假許多人也正式開工，而明（25）日、農曆正月初九也迎來「天公生」玉皇大帝聖誕，民間習俗會在這天「拜天公」，命理師小孟老師也提醒8大禁忌要留意，如果不慎踩雷恐怕衰運一整年。另外，拜天公最佳吉時是初八晚間11時至初九凌晨1時，尤其午夜12時最佳，民眾可以多多留意祭拜時辰。
天公就是玉皇大帝嗎？2026年初九是哪一天？
沒錯的，天公就是玉皇大帝，他是道教與民間信仰中地位最高的神祇，被視為天庭的統治者，每年的農曆正月初九就是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」或者「天公生」，除了平日早晚燒香，傳統上舉凡結婚、做大壽都會拜天公。今年2026年農曆初九落在2月25日（三），不少民眾都會在這天祭祀，祈求天公保佑新的一年事事順利。
初九拜天公8大禁忌一次看！踩雷受罰「恐衰運一整年」
一、不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬
二、不可隨意傾倒便桶
三、不可口出穢言、罵髒話：因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發脾氣，不然會窮一年
四、不可在天公生日發毒誓：尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗
五、不可在天公生日說死字：如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字
六、不可隨意指天：因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌
七、不可在祭拜時催促別人快點：會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意
八、不可對天空發射物品：以免眾神下凡會驚嚇神靈
小孟老師也表示，拜天公最佳吉時是初八晚間11時至初九凌晨1時，尤其午夜12時最佳，民眾可以多多留意祭拜時辰，不過也提醒民眾，在初八晚間10時後除了鞭炮慶祝外，避免發出噪音叨擾神靈。
資料來源：小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
